Lewandowski vai de ídolo a "ingrato" para torcida do Bayern

Depois de se destacar no futebol alemão, o atacante reforçou seu desejo de deixar o Bayern de Munique nessa janela de transferências

Depois dos rumores de uma transferência, a mudança do atacante Robert Lewandowski ao Barcelona pode estar cada vez mais perto de acontecer. O jogador, por sua vez, anunciou, em uma coletiva de imprensa, que estaria de saída do Bayern de Munique, tendo o clube espanhol como principal objetivo.

"Vamos ver o que podemos fazer nas próximas duas semanas, não quero continuar e gostaria de me concentrar na Polônia. Depois da Liga das Nações teremos tempo para falar sobre a situação, mas não vejo nenhum possibilidade de continuar no Bayern", disse Lewandowski.

Porém, com o desejo de se transferir, e principalmente as diversas alegações sobre sua saída, os torcedores do Bayern de Munique manifestaram sua opinião sobre a atitude do jogador polonês com o clube nessa situação.

Questionado pela Sport1, um torcedor dos Bávaros disse: "Sem o Bayern de Munique ele não seria um jogador mundial."

"Robert Lewandowski é incrivelmente ingrato. Ele flertou com outros clubes nos últimos anos, o Bayern sempre engoliu isso. Ele também não se importa com os torcedores e nunca é mencionado por ele", afirmou um torcedor do fã-clube "Kurve Adelzhausen".

Além disso, em uma entrevista ao Onet Sport, jornal polonês, o atacante manifestou novamente o desejo de deixar o clube da Alemanha: "Estou indo embora porque quero outras emoções na minha vida. Eles não quiseram me ouvir. Algo morreu em mim."

"Só quero deixar o Bayern, a lealdade e o respeito são mais importantes do que o trabalho, a melhor maneira é encontrar uma solução para as duas partes”, disse o jogador ao Onet Sport.

Mais artigos abaixo

O atual contrato do atacante vai até o final da temporada 2022/23, mas o jogador quer deixar o clube antes mesmo do fim do acordo e, por isso, pode até mesmo ser vendido antes que seu contrato se encerre, quando ele poderia sair de graça.

Com o desejo de deixar o clube alemão, o Barcelona surge como principal interessado em contratar o atacante. No entanto, os problemas financeiros do clube são o principal empecilho na negociação.

Agora, o atacante segue concentrado com a seleção polonesa para mais uma rodada de Liga das Nações neste sábado (10), às 15h45 (de Brasília), contra a Holanda.