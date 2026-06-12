Lewandowski finalmente decide para onde vai

O atacante polonês Robert Lewandowski encerrou sua trajetória no Barcelona, após quatro anos repletos de conquistas, coroados por três títulos da La Liga, em uma decisão que abre caminho para sua esperada transferência para a Major League Soccer.

O jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, revelou que Lewandowski deve viajar para os Estados Unidos nos próximos dias para definir seu futuro, em meio a um interesse sério do Chicago Fire, que está se empenhando ao máximo para fechar o negócio.

Lewandowski anunciou sua saída com declarações emocionantes, nas quais disse: “Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, chegou a hora de partir. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três títulos da La Liga”.

O artilheiro polonês de 37 anos acrescentou: “Nunca esquecerei o carinho que a torcida me demonstrou desde o início. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver os melhores momentos da minha carreira no futebol”.

Segundo Romano, o Chicago Fire apresentou uma oferta atraente ao jogador, que inclui um contrato de dois ou três anos, na tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência na liga americana, que vem passando por um notável desenvolvimento nos últimos anos.

O jornalista italiano destacou que a decisão final está agora nas mãos de Lewandowski, que está analisando a proposta com cuidado antes de dar o passo que pode representar a última etapa de sua carreira futebolística repleta de conquistas.