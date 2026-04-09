Lesão do craque marroquino preocupa Wahbi antes da Copa do Mundo

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, recebeu uma notícia preocupante: um dos jogadores dos Leões do Marrocos será submetido a uma cirurgia.

A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo no próximo verão, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A notícia preocupante diz respeito à submissão do jogador marroquino Zakaria Aboukhal a uma cirurgia artroscópica no joelho direito.

O Torino anunciou em comunicado oficial que seu jogador marroquino foi submetido à cirurgia em Amsterdã, realizada pelo Dr. Bas Pijnenburg, na presença da equipe médica do clube italiano.

O site do Torino informou que Zakaria Aboukhal já iniciou o programa de reabilitação, devendo a duração de sua ausência ser determinada com mais precisão nas próximas semanas, de acordo com a evolução de seu quadro clínico.

Não há dúvida de que a lesão de Abu Khalil e sua cirurgia causam preocupação a Wahbi, que comandará o Marrocos na Copa do Mundo.



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O sorteio da Copa do Mundo colocou a seleção marroquina no Grupo C, ao lado do Brasil, da Escócia e do Haiti.

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