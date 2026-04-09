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Lesão do craque marroquino preocupa Wahbi antes da Copa do Mundo

Marrocos
Z. Aboukhlal
Torino
M. Ouahbi
Campeonato Italiano
Copa do Mundo
Marrocos
Itália

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, recebeu uma notícia preocupante: um dos jogadores dos Leões do Marrocos será submetido a uma cirurgia.

A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo no próximo verão, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A notícia preocupante diz respeito à submissão do jogador marroquino Zakaria Aboukhal a uma cirurgia artroscópica no joelho direito.

O Torino anunciou em comunicado oficial que seu jogador marroquino foi submetido à cirurgia em Amsterdã, realizada pelo Dr. Bas Pijnenburg, na presença da equipe médica do clube italiano.

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O site do Torino informou que Zakaria Aboukhal já iniciou o programa de reabilitação, devendo a duração de sua ausência ser determinada com mais precisão nas próximas semanas, de acordo com a evolução de seu quadro clínico.

Não há dúvida de que a lesão de Abu Khalil e sua cirurgia causam preocupação a Wahbi, que comandará o Marrocos na Copa do Mundo.


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O sorteio da Copa do Mundo colocou a seleção marroquina no Grupo C, ao lado do Brasil, da Escócia e do Haiti.

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