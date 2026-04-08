Lesão de estrela do Barcelona poucas horas antes do confronto contra o Atlético

Um dos craques do Barcelona sofreu uma lesão nas últimas horas que antecedem o tão aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, marcada para esta noite de quarta-feira.

O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Fermin López sofreu uma lesão na cabeça durante o treino matinal realizado pela equipe nesta quarta-feira.

E acrescentou: “Por isso, Fermín não desceu do ônibus da equipe com o resto dos companheiros ao chegarem ao hotel onde a equipe está hospedada”.

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Ao mesmo tempo, ela confirmou: “Mas, independentemente do incidente, essa lesão leve não representará nenhum problema para que ele esteja à disposição do técnico Hans Flick na partida desta noite”.

O Barcelona espera decidir a disputa contra a equipe do técnico Simeone logo no jogo desta noite no Camp Nou, especialmente porque a volta em Madri será extremamente difícil, assim como aconteceu no confronto da liga disputado há alguns dias, do qual o Barça saiu com uma vitória dramática por 2 a 1 nos últimos minutos