Lens x Lyon: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Lyon busca a recuperação na Ligue 1 neste domingo (2); veja como acompanhar na internet

Pressionado, o Lyon visita o Lens neste domingo (2), às 15h45 (de Brasília), no estádio Felix-Bollaert, pela nona rodada do Campeonato Francês. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Com 13 pontos e na luta pelo G-4, o Lyon busca a recuperação na Ligue 1 após duas derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico Peter Bosz deve ter força máxima, enquanto o Lens, com cinco vitórias e três empates nos primeiros oito jogos, também terá todos os jogadores à disposição.

Prováveis escalações

Escalação do provável LENS: Samba, Dance, Medina, Haidara, Cabot, Abdul Samed, Fofana, Frankowski, Sotoca, Openda, Costa.

Escalação do provável LYON: Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba e Tagliafico; Faivre, Tolisso e Caqueret; Matheus Martins, Lacazette e Ekambi.

Desfalques

Lens

sem desfalques confirmados.

Lyon

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Félix-Bollaert – Lens, FRA