Lens x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam neste domingo (1), pela 17ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Líder isolado, o PSG visita o Lens tarde deste domingo (1), às 16h45 (de Brasília), no estádio Felix Bollaert, pela 17ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na segunda posição com 37 pontos, o Lens quer aproveitar o fator casa e os desfalques do rival para tentar diminuir a distância na tabela. No entanto, o time mandante tem ao menos quatro baixas confirmadas por lesão.

Já o PSG é o primeiro colocado com 44 pontos e sabe que um triunfo o deixará cada vez mais perto de mais um título nacional. Neymar, suspenso, e Messi, ainda de folga após a Copa do Mundo, enquanto há outros problemas no elenco parisiense.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lens: Samba; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Onana, Machado; Sotoca, Openda.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mukiele; Vitinha, Verratti, Ruiz; Soler; Mbappe, Sarabia.

Desfalques

Lens

Jimmy Cabot, Wuilker Farinez, David Costa e Adam Buksa: estão no departamento médico.

PSG

Neymar está suspenso, enquanto Messi ainda não retornou da folga após a Copa do Mundo, e Presnel Kimpembe, Nuno Mendes e Hugo Ekitike se recuperam de lesões.

Quando é?

• Data: domingo, 1 de janeiro de 2023

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: estádio Felix Bollaert, Lens - FRA