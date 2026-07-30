Alan Shearer, ídolo do Newcastle United, enviou uma mensagem de despedida ao técnico Eddie Howe, após sua saída repentina do clube.

Shearer escreveu, em sua coluna na BBC "Obrigado, Howe. Você me proporcionou o melhor dia da minha vida como torcedor do Newcastle".

E completou: "Sejam quais forem os motivos que o levaram a deixar o clube, acredito que todo torcedor da minha idade ou mais jovem, e eu tenho 55 anos, diria a mesma coisa".

Shearer enfatizou: "Eddie Howe sempre será um ídolo aos olhos da torcida do Newcastle, porque encerrou nossa longa espera por um grande título, graças àquele dia histórico que nos proporcionou no estádio de Wembley quando vencemos a Copa da Liga em 2025".

E explicou: "O que aconteceu no verão passado prejudicou muito o Newcastle, depois que Alexander Isak saiu e o clube fracassou em contratar seus principais alvos no mercado de transferências".

E destacou: "Infelizmente, essa tendência continuou também neste ano. E não me surpreenderia se isso tivesse tido impacto na reflexão de Eddie sobre ficar ou partir, além de me deixar preocupado com o que vai acontecer a seguir".

Shearer observou: "Como mero torcedor, acredito que precisamos nos preparar para uma temporada difícil e para momentos repletos de desafios. O momento da saída de Eddie foi o que mais me surpreendeu; estamos a 3 semanas do início da pré-temporada, e faltam apenas 3 semanas para o começo da Premier League".

E disse: "Não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores para que isso ocorresse agora, mas imagino que, do ponto de vista dele, ele via seus melhores jogadores sendo vendidos um após o outro; começando por Isak, depois Anthony Gordon e Sandro Tonali neste verão, com as especulações persistentes sobre o futuro do capitão Bruno Guimarães".

Os relatos indicam que Matthias Jaissle é o principal candidato a suceder Howe, após sua renúncia ao comando do Al-Ahli Saudita.

Sobre a situação do Newcastle, comentou: "Acredito que até os técnicos mais experientes considerariam essa situação difícil, enquanto Matthias Jaissle, o candidato a assumir o cargo, tem apenas 38 anos".

E ressaltou: "Apesar de seu sucesso com o Al-Ahli Saudita, isso não pode ser comparado ao trabalho na Premier League, que é um mundo completamente diferente".