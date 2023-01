Lecce x Milan ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Times entram em campo neste sábado (14), pela 18ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Lecce recebe o Milan na tarde deste sábado (14), às 14h (de Brasília), no estádio Via del Mare, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ocupando o 11º lugar com 19 pontos, o Lecce conta com o apoio de sua torcida para vencer e abrir ainda mais distância das equipes que estão no Z-3. Jogando em casa e vindo em uma crescente no Campeonato Italiano, são três vitórias nos últimos quatro jogos, o time do técnico Marco Baroni tem tudo para complicar a vida do atual campeão nacional.

Do outro lado, o Milan é a terceiro colocado com 37 pontos e precisa ganhar para não ver o seu posto no G-4 ameaçado e tentar encostar no líder Napoli. A equipe não voltou tão bem depois da parada para a Copa do Mundo, tendo somando uma vitória, um empate e uma derrota nos três jogos que disputou desde a retomada do calendário.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Escalação do provável Milan : Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernández; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Rafael Leão; Giroud.

Desfalques

Lecce

Sem desfalques confirmados.

Milan

Zlatan Ibrahimovic, Rade Krunic, Ante Rebic e Mike Maignan estão machucados, e Tonali está suspenso.

Quando é?