LDU x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (25) para LDU x Atlético-GO, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia, o Dragão goleou o adversário por 4 a 0.

Buscando a classificação às oitavas de final, o Atlético-GO, líder do Grupo F, com 12 pontos, precisa de apenas um empate para avançar, enquanto a LDU, com 10, é obrigada a vencer para conquistar a classificação para a próxima fase.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Equador, o técnico Jorginho fará apenas uma mudança no Atlético-GO. Léo Pereira entra no luga que Luiz Fernando, que não está inscrito na Sul-Americana.

Por outro lado, Gabriel Baralhas, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Coritiba, é opção no banco de reservas.

Já a LDU conta com o seu retrospecto positivo em casa para seguir sonhando com a classificação. A equipe equatoriana não perde em casa há 12 jogos.

O técnico Rodrigo García terá força máxima em campo.

🇪🇨⚽🇧🇷 @LDU_Oficial 🆚 @ACGOficial: duelo direto pela vaga do Grupo F nas oitavas de final!



🔛 Em casa, os equatorianos têm de vencer. O Dragão depende de um empate em Quito para seguir na CONMEBOL #Sudamericana. Quem passa?#GrandeConquista pic.twitter.com/950xpM4JQq — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 24, 2022

Possível escalação da LDU: Falcón; Quintero, Caicedo, Romero e Ayala; Piovi, Ortíz, Angulo e Alvarado; Hoyos e Molina.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

DESFALQUES

LDU:

sem desfalques

ATLÉTICO-GO:

Luiz Fernando e Lucas Lima: rão estão inscritos na competição

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre LDU e Atlético-GO será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (24).