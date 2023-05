Lazio x Lecce ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (12), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Lecce se enfrentam na tarde desta sexta-feira (12), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Terceira colocada na competição, a Lazio vem de derrota para o Milan na última rodada, por 2 a 0. A equipe soma 64 pontos, e disputa nestas rodadas finais uma vaga em competições europeias.

Do outro lado, o Lecce vem de duas derrotas consecutivas, contra Juventus e Hellas Verona. A equipe soma 31 pontos, e quer afastar as chances de rebaixamento. A primeira equipe na zona, o Spezia, tem 27 pontos.

Prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel; Adam Marusic, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Marco Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia, Zaccagni.

Lecce: Wladimiro Falcone; Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Samuel Umtiti, Antonino Gallo; Alexis Blin, Morten Hjulmand, Rémi Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Desfalques

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Lecce

Sem desfalques confirmados.

Quando é?