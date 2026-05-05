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SOCCER JPL D26 KRC GENK VS STANDARDAFP
Wessel Antes

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Lateral-direito extremamente produtivo deve fazer com que Sergiño Dest seja esquecido no PSV

Mercado da bola
PSV
Genk
Marrocos
Z. El Ouahdi

Zakaria El Ouahdi, do KRC Genk, continua sendo um dos candidatos para substituir Sergiño Dest no PSV. É o que informa a revista Voetbal International nesta terça-feira de manhã.

Em Eindhoven, espera-se que Dest, após a Copa do Mundo, parta para uma liga de ponta. Por esse motivo, o PSV identificou vários possíveis sucessores.

El Ouahdi, de 24 anos, continua no topo da lista do PSV, segundo escreve o observador de clubes Tim Reedijk em uma análise detalhada sobre transferências.

“El Ouahdi, do Genk, é um dos candidatos para substituir Dest, embora não se possa descartar que clubes ainda maiores venham a se interessar pelo produtivo marroquino de 24 anos”, pode-se ler.

O jogador, que já disputou duas partidas pela seleção marroquina, tem contrato com o Genk até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado atualmente em 15 milhões de euros.

No Genk, El Ouahdi está a ter uma excelente temporada em termos estatísticos. O lateral-direito soma 12 gols e 5 assistências em 41 jogos oficiais.

O jogador, nascido em Antuérpia, já foi associado ao PSV várias vezes pelo Eindhovens Dagblad. Há alguns anos, El Ouahdi também estava na lista do rival Feyenoord.

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