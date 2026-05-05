Lateral-direito extremamente produtivo deve fazer com que Sergiño Dest seja esquecido no PSV

Zakaria El Ouahdi, do KRC Genk, continua sendo um dos candidatos para substituir Sergiño Dest no PSV. É o que informa a revista Voetbal International nesta terça-feira de manhã.

Em Eindhoven, espera-se que Dest, após a Copa do Mundo, parta para uma liga de ponta. Por esse motivo, o PSV identificou vários possíveis sucessores.

El Ouahdi, de 24 anos, continua no topo da lista do PSV, segundo escreve o observador de clubes Tim Reedijk em uma análise detalhada sobre transferências.

“El Ouahdi, do Genk, é um dos candidatos para substituir Dest, embora não se possa descartar que clubes ainda maiores venham a se interessar pelo produtivo marroquino de 24 anos”, pode-se ler.

O jogador, que já disputou duas partidas pela seleção marroquina, tem contrato com o Genk até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado atualmente em 15 milhões de euros.

No Genk, El Ouahdi está a ter uma excelente temporada em termos estatísticos. O lateral-direito soma 12 gols e 5 assistências em 41 jogos oficiais.

O jogador, nascido em Antuérpia, já foi associado ao PSV várias vezes pelo Eindhovens Dagblad. Há alguns anos, El Ouahdi também estava na lista do rival Feyenoord.