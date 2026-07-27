Laporta lidera reunião decisiva no Barcelona

A direção do Barcelona prepara-se para tomar decisões cruciais sobre a conclusão do projeto do novo Spotify Camp Nou, através de uma reunião aguardada que definirá a data da assembleia geral extraordinária destinada a pedir a aprovação dos sócios para aumentar o valor do empréstimo destinado a finalizar as obras de construção, além de outros importantes dossiês económicos.

Segundo o jornal espanhol "As", a comitiva do Barcelona partiu esta segunda-feira de manhã para Inglaterra, a fim de cumprir a segunda fase da sua preparação para a temporada 2026-2027, com a equipa do treinador Hansi Flick a realizar o primeiro treino esta noite nas instalações de St. George's Park, de acordo com o programa oficial.

A comitiva não foi acompanhada por nenhum dos membros da direção, cabendo a representação institucional a Alejandro Echevarría, membro da comissão desportiva, e a Bojan Krkić, o assessor próximo de Deco.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, e o vice-presidente para os assuntos desportivos, Rafa Yuste, deverão juntar-se à comitiva mais tarde, devido à realização de uma importante reunião da direção na quarta-feira.

A reunião definirá a data da assembleia geral extraordinária, na qual será pedida aos sócios a aprovação do aumento do valor do empréstimo necessário para concluir a construção do novo Spotify Camp Nou e o restante do projeto "Espai Barça", incluindo o novo pavilhão Palau Blaugrana.

As estimativas apontam para um aumento nos custos das obras entre 300 e 400 milhões de euros, sem que tenha sido ainda determinado o valor final do empréstimo pretendido.

O clube espera realizar a assembleia entre finais de agosto e início de setembro, preferindo que decorra num dia de jogo no estádio da equipa, de modo a incentivar o maior número possível de sócios a comparecer.

Joan Laporta aproveitará ainda a reunião para explicar os últimos desenvolvimentos das obras do Spotify Camp Nou, que deverá atingir durante a presente temporada a sua capacidade máxima permitida, algo que será feito de forma gradual e por etapas.

A ordem de trabalhos da assembleia inclui, além do pedido de aprovação do aumento do valor do empréstimo, a votação de outras duas decisões económicas relacionadas com o futuro do clube.

A primeira diz respeito ao acordo para a exportação da marca comercial "Barça" no âmbito de um complexo residencial nos Emirados Árabes Unidos, projeto que poderá render ao clube cerca de 10 milhões de euros por ano, enquanto a segunda decisão se relaciona com a aprovação do acordo de renovação do contrato de patrocínio com a Spotify.