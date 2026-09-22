Laporta e Rafa Yuste viajam de avião à Holanda em missão humanitária

Um relatório da imprensa revelou, nesta terça-feira, a viagem de Joan Laporta, presidente do Barcelona, e de seu vice, Rafa Yuste, à Holanda em uma missão breve.
O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Joan Laporta e seu vice, Rafa Yuste, viajarão amanhã à Holanda para acompanhar o ídolo do Barça, Ronald Koeman, no funeral de sua esposa, Bartina, cuja cerimônia será realizada na cidade holandesa de Laren.
Laporta e Yuste acompanharão Koeman, seus filhos e netos, e também é esperada a presença de ex-jogadores que atuaram ao lado de Ronald, entre eles Pep Guardiola, José Mari Bakero e Txiki Begiristain.
O funeral também contará com a presença de diversos jogadores internacionais holandeses que atuaram ao lado de Koeman na seleção da Holanda, além de seus companheiros dos clubes da primeira divisão holandesa, PSV Eindhoven, Ajax, Feyenoord e Groningen.
Bartina faleceu no dia 15 de setembro, aos 65 anos, após uma luta contra o câncer.
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O próprio Ronald Koeman anunciou a notícia de sua morte através das redes sociais. Ele escreveu: "Com profunda tristeza, mas também com todo o orgulho e amor, nos despedimos da minha querida esposa, nossa amada mãe e avó".