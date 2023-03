Lanús x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste sábado (04), no Ciudad de Lanús; veja como acompanhar na TV e na internet

Lanús e River Plate se enfrentam neste sábado (04), às 19h15 (de Brasília), no Nestor Diaz Perez, pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder da competição após cinco jogos disputados e 12 pontos conquistados, o Lanús não sabia o que era perder até a última rodada, quando saiu derrotado para o Racing por 2 a 0. O time de Frank Kudelka não terá desfalques.

O River Plate, por sua vez, chega pressionado por melhores resultados após sair derrotado de virada, dentro de casa, na última rodada. A equipe de Martin Demichelis está na oitava posição, com nove pontos em cinco jogos.

Em toda a história, este será o 66º duelo das equipes. As duas equipes, no entanto, tem o mesmo número de vitórias: 24 para cada lado, com 17 empates.

Prováveis escalações

Lanús: Acosta; Aguirre, Aguilar, Canale, Aude; Loaiza, Belmonte, Acosta; Esquivel, Vega e Diaz.

River Plate: Armani; Rojas, Pirez, Díaz, Casco; Perez, Nacho, Barco, Paradela; Borja e Rondon.

Desfalques

Lanús

Juan Sánchez Miño é dúvida.

River Plate

Franco Alfonso, Bruno Zuculini, Emanuel Mammana, Elias López, Matias Kranevitter, Matias Suarez e Tomas Lecanda, lesionados, estão fora da partida.

Quando é?