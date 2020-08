Todos os campeões da UEFA Europa League

Confira todos os clubes que já levantaram a segunda taça mais importante do Velho Continente

O confirmou sua hegemonia na . Ao bater a Inter de Milão, por 3 a 2 , na final da edição de 2019/20, os espanhóis conquistaram seu sexto título em seis finais disputadas.

A vitória sobre os italianos foi emocionante. Logo no começo do jogo, de pênalti, Lukaku abriu o placar para a Inter e, logo em seguida, De Jong empatou. O mesmo De Jong virou e, na sequência, Godin igualou. Na segunda etapa, o brasileiro Diego Carlos, que havia cometido o pênalti que resultou no primeiro gol, fez o dele e deu a vitória aos espanhóis, que seguem com 100% de aproveitamento em finais de .

Com este título, o Sevilla aumentou ainda mais sua vantagem na competição, abrindo três títulos de diferença para Inter, , e , todos com três troféus: todos, inclusive, também campeões da Copa da Uefa, torneio antecessor da Liga Europa até a temporada 2008/09 - e cujo histórico é considerado unificado com os vencedores de sua era moderna.

Confira todos os vencedores da história da competição: