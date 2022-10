Kylian Mbappé quebra silêncio e nega ter pedido para deixar PSG

Na zona mista após a vitória no clássico contra o Olympique, o atacante falou pela primeira vez sobre rumores de insatisfação no clube

Uma possível saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain voltou a ser assunto na imprensa internacional após ter sido noticiado que o jogador estaria bravo com o clube e em busca de uma nova equipe para janeiro. No entanto, ele veio a público desmentir tudo.

Kylian Mbappé foi um dos grandes assuntos das últimas janelas de transferências junto ao Real Madrid, que tinha um forte desejo de contratar o jovem campeão do mundo. Em maio, após muitas especulações, porém, o atacante acabou renovando seu contrato com o PSG até 2025 - e com um status de rei.

Nos últimos dias, no entanto, a imprensa francesa voltou a noticiar uma possível saída de Mbappé, que, insatisfeito, teria pedido para deixar o clube já em janeiro de 2023. Segundo as informações, o atacante estaria se sentindo traído pela diretoria do PSG, por supostas promessas feitas a ele, como contratações e protagonismo no elenco, que não foram cumpridas, além das contas falsas em redes sociais que criticavam opositores e jogadores - incluindo ele - e estariam ligadas ao clube.

Após o clássico contra o Olympique de Marselha, que teve inclusive assistência de Mbappé, o atacante francês quebrou o silêncio que mantinha desde o surgimento das notícias para negar qualquer insatisfação e desejo de transferência. O jogador, aliás, se mostrou bastante confuso com a especulação.

"Nunca pedi para deixar o PSG em janeiro. Isso é completamente falso", disse o camisa 7 na zona mista. "Se estou bravo com o PSG? Não", explicou, esclarecendo, ainda, que também não tem nenhuma desavença particular com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube.

"A informação saiu no dia da partida [contra o Benfica, pela Champions League, na terça-feira], e eu não entendi. Não estou envolvido, nem de perto nem de longe, com essa informação. Eu fiquei chocado como todo mundo. É só para dizer que isso é completamente falso e que estou muito feliz", completou o jogador, que ainda disse que não se manifestou antes por estar focado no futebol.

Nesta temporada, Mbappé marcou 12 gols (quatro na Liga dos Campeões e oito na Ligue 1) em 14 jogos disputados pelo PSG, além de ter dado uma assistência e marcado duas vezes em cinco partidas pela seleção da França.