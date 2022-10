Kyle Walker pode desfalcar a Inglaterra na Copa do Mundo por lesão?

O lateral do Manchester passou por uma cirurgia após problema na virilha sofrido no Derby contra o United

A Inglaterra pode ter um problema para lidar faltando pouco menos de dois meses para a Copa do Mundo. Isso porque, o lateral-direito Kyle Walker, um dos titulares do time de Gareth Southgate, passou por uma cirurgia e pode ser um desfalque para o Mundial.

Durante o Derby de Manchester, quando o City bateu o United em um emocionante placar de 6 a 3, Kyle Walker sofreu uma lesão na virilha esquerda após uma pancada e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo da partida. Depois disso, o jogador de 32 anos perdeu treinos com os Citizens e também esteve de fora do jogo contra o Copenhague pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.

Nesta quinta-feira (6), o lateral foi submetido a uma cirurgia e, conforme divulgado tanto por ele quanto pelo Manchester City, o procedimento foi bem sucedido. Agora, porém, ele terá um processo de recuperação, que pode tirá-lo da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro.

Kyle Walker vai disputar a Copa do Mundo?

Getty Images

A operação de Walker aconteceu 45 dias antes do início da Copa do Mundo e 46 para o primeiro jogo da Inglaterra, de forma que sua recuperação terá que ser bastante rápida para que ele esteja disponível para ir ao Qatar e poder defender o seu país.

"Ele vai ficar um tempo fora", disse Pep Guardiola após a vitória por 5 a 0 na Liga dos Campeões. "Eu não sei [por quanto tempo]. Sei o quanto a Copa do Mundo é importante para os jogadores, mas honestamente não sei agora, não posso dizer mais nada", completou o treinador.

Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil

França

Alemanha

Argentina

Inglaterra

Caso Walker não esteja apto para disputar a Copa do Mundo, Gareth Southgate vai perder seu lateral titular pela direita. Neste caso, então, Eric Dier deve receber uma chance, como reserva direto do jogador do Manchester City.