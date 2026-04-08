كopa das Nações Africanas Sub-17.. Marrocos e Egito no mesmo grupo

O sorteio da Copa das Nações Africanas Sub-17, realizado nesta quarta-feira na capital egípcia, Cairo, colocou a seleção de Marrocos, país-sede, frente à sua homóloga do Egito no mesmo grupo.

O Grupo A contou com Marrocos e Egito, além de outra seleção árabe, a Tunísia, em uma chave considerada muito forte.

A Copa das Nações Africanas Sub-17 será disputada em Marrocos com a participação de 16 seleções, no período de 13 de maio a 2 de junho próximos, sendo que o torneio classifica para a Copa do Mundo no final deste ano.

O sorteio distribuiu as seleções participantes em 4 grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as fases eliminatórias, enquanto as oito seleções classificadas para as quartas de final garantem automaticamente vaga na Copa do Mundo Sub-17 de 2026.

Também serão realizados playoffs adicionais entre as seleções que terminarem em terceiro lugar em seus grupos, para definir as duas vagas restantes classificatórias para a fase final mundial.

Resultados completos do sorteio

Grupo A: Marrocos - Tunísia - Egito - Etiópia.

Grupo B: Costa do Marfim - Camarões - Uganda - República Democrática do Congo.

Grupo C: Mali - Angola - Tanzânia - Moçambique.

Grupo D: Senegal - África do Sul - Argélia - Gana.

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