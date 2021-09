Koeman x Laporta: quem escala o Barcelona?

O presidente teria pedido garantias de vagas no time titular par renovar o contrato do treinador, que não gostou nada da exigência

Mais um polêmica nos bastidores do Barcelona. Em meio às negociações para renovar seu contrato, Ronald Koeman teria visto Joan Laporta tentar interferir nas escalações da equipe catalã, pedindo titularidade de jogadores, mas o presidente garantiu confiar no holandês.

O contrato de Ronald Koeman com o Barcelona se encerra ao final da atual temporada e, embora o holandês não seja unanimidade entre os torcedores, o clube está pronto para oferecer uma renovação ao treinador. No entanto, um probleminha pesou.

Joan Laporta, atual presidente do Barcelona, teria colocado três exigências a Koeman, sendo uma delas garantias de que Ruqui Puig, uma das promessas da equipe catalã, teria uma vaga de titular no time. E o treinador não gostou nada disso.

"Há duas semanas e meia, tivemos uma conversa sobre um novo contrato. Não houve vazamentos na mídia, até que o presidente falou aos jornalistas sobre a situação do clube na semana passada, sobre as finanças e afins", disse Koeman ao jornal holandês Algemeen Dagblad.

"No final, ele começou a falar sobre a negociação do contrato. Um dia depois, os jornais noticiaram: 'Koeman pode assinar um novo contrato se ele seguir três exigências'", continuou. "Eu respondi e disse: 'Isto não pode acontecer'. Preciso ser capaz de controlar como jogamos e quem eu escolho'".

Em seguida, Laporta foi à público esclarecer a situação, garantindo que dá plenos poderes a Koeman no âmbito esportivo do Barcelona, podendo decidir o que vai fazer com o time.

"O presidente veio na segunda-feira com aquela entrevista na TV. Isso foi uma coisa boa. Antes disso, surgiram algumas coisas que não apontavam para o apoio ao treinador. Isso me frustrou", completou Koeman sobre a situação.

Agora, para a renovação do contrato, a Goal entende que tudo dependerá do desempenho do time em campo, cumprindo ou não os objetivos traçados para a temporada 2021/22, que já começou boa para o Barça, invicto nas três rodadas já disputadas da La Liga. Koeman, por sua vez, seguiria no comando catalão "por muitos anos".