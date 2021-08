Barcelona quer economizar R$ 1,2 bilhão em salários; entenda o plano

O clube tem certeza de poder chegar a um acordo com jogadores experientes para reduzir salários com urgência

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou sobre o planejamento financeiro do Barcelona em uma entrevista coletiva. E, além disso, falou do objetivo imediato que o clube vai definir para se recuperar financeiramente.

O plano é uma economia de salários de 200 milhões de euros. A diretoria já tem colocado isso em prática e Mateu Alemany, diretor de futebol do clube, ​​já está trabalhando nisso há muito tempo. Ele vem negociando muitas reduções salariais que podem equilibrar as contas do clube nos próximos meses.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O presidente Laporta alertou que a ideia de sua diretoria é reduzir a massa salarial por meio de acordos com todos os jogadores: “No momento em que estamos trabalhando, os jogadores têm um salário fixo e alguns bônus, tudo isso está sendo racionalizado, aconteceu com alguns jogadores como Gerard Piqué."

"E essa redução acontece para poder inscrever alguns jogadores, Piqué nos permitiu realizar esses registros. Nos demais casos está sendo contemplada a postergação ou redução dos bônus”, disse Laporta.

A ideia do Barcelona é amenizar a crise financeira e reduzir a massa salarial à medida que o tempo vai passando, ou postergando, ou extinguindo os bônus por títulos. Laporta comentou que o clube está vendo muita vontade dos jogadores: “Estou vendo muita predisposição. E, o plano é reestruturar tudo, com todo o elenco. Em 19-20 já teve uma redução por causa da pandemia. Agora estão pedindo uma segunda tentativa e a primeira reação foi de surpresa", explicou sobre os capitães do time.

Gerard Piqué deu o exemplo que o clube precisava em tempos de crise: baixou o salário e com o seu gesto permitiu que Eric García e Memphis Depay fossem inscritos como novas contratações na La Liga.

(Foto: Getty Images)

Agora, Laporta e Mateu esperam que o gesto de Piqué tenha um "efeito arrastão" no vestiário do Barça, a tal ponto que alguns jogadores experientes ​​como Jordi Alba, Sergi Roberto ou Sergi Busquets consigam concordar com uma redução de seus salários.

A predisposição dos jogadores é boa e o clube precisa dar os primeiros passos o mais rápido possível rumo a este ambicioso 'plano de resgate' econômico. O clube está confiante em poder completar está operação negociando Samuel Umtiti, Miralem Pjanić e Philippe Coutinho. Três atletas com sálarios altos que o clube quer salvar nesta temporada, antes do dia 31 de agosto, data de fechamento da janela.

Isso significaria uma economia de salários significante com os três jogadores, com os quais a anterior diretoria assinou contratos impensáveis nos dias de hoje. O objetivo, reduzir em R$ 1,2 bilhão da massa salarial do time.