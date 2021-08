Como o Barcelona pode ser escalado sem Messi?

O argentino tem sido referência no clube há anos, e agora Koeman precisa de uma novo esquema que funcione sem ele

Depois de 20 anos, pela primeira vez, o Barcelona não terá Lionel Messi em seu elenco. Contratado pelo PSG, o jogador não faz mais parte do elenco de Ronald Koeman, que não vai mais ter o argentino em sua escalação.

Durante muitos anos, o plano tático do Barça girava em torno de Messi. E agora Koeman vai ser o encarregado de mudar esse estilo de jogo dos culés, tomando muito cuidado para não ter que lidar com um colapso previsto por muitos.

A Goal trouxe algumas das alternativas que Koeman pode usar para esta nova era no Barça.

4-3-3

De acordo com parte da imprensa espanhol, uma das condições de Joan Laporta para a permanência de Koeman no comando do Barça foi o holandês ter um time ofensivo, usando um esquema 4-3-3, o preferido do presidente. Durante anos foi esse o esquema mais usado pelo Barcelona, até que o próprio Koeman resolveu mudar.

No primeiro jogo da temporada, porém, o time pode não ser o mesmo a ser utilizado na sequência. Primeiro porque o Barça ainda não sabe se vai poder registrar novas contratações: Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson e o lesionado Sergio Aguero. Além disso, o goleiro Marc-Andre ter Stegen ainda está se recuperando após uma cirurgia, e o titular será Neto.

Neste esquema, porém, a defesa seria composta por Sergino Dest, Ronald Araujo, Gerard Piqué e Jordi Alba. O trio de meio-campo parece estar bem estabelecido com Sergio Busquets, Frenkie de Jong e Pedri Gonzalez, que, apesar de sua extensa temporada com as seleções, quer jogar.

A linha de frente poderia ter o recém-chegado Yusuf Demir pela direita e Martin Braithwaite à esquerda de Antoine Griezmann, se Depay não puder jogar. No entanto, se o atacante holandês conseguir a liberação, ele, Griezmann e Demir devem ficar com as vagas do ataque.

Demir, apesar de ter se destacado na pré-temporada, deve perder espaço quando Ansu Fati, Dembélé e Aguero se recuperarem das lesões.

3-5-2

Depois que o Barcelona foi eliminado pelo PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Koeman mudou seu esquema. Ele queria mais força na defesa e confiava na qualidade de Messi para fazer as coisas acontecerem na frente, ao lado de Griezmann.

Este sistema proporciona ao Barcelona mais equilíbrio no meio-campo, mais apoio para os jogadores mais velhos, com Busquets, e permite que De Jong avance, o que funcionou muito bem na temporada passada.

Com o argentino fora, o Depay pode ser o "homem da frente", ao mesmo tempo em que o Barcelona espera que Griezmann sinta menos pressão sem Messi ao seu lado e desencante.

Para Dest e Alba esta foi uma formação que funcionou bem, porque permitiu que eles fossem mais ao ataque ao invés de apenas ficarem presos na defesa.

4-2-3-1

Quando Koeman chegou ao Barcelona ,o time usava um esquema 4-2-3-1, que não rendeu muito bem. Entretanto, pode ter a ver com um Messi aquém, incomodado por ter sido obrigado a seguir no clube contra sua vontade à época.

Koeman, que já usou este esquema antes, talvez possa tentar novamente, agora que nenhum jogador do clube é maior do que o sistema.

O principal benefício é dar a Pedri um papel mais livre, mais criativo, semelhante ao que ele desempenhou pela seleção da Espanha na Eurocopa 2020. Na última temporada, as principais características de Pedri ficaram apagadas pelo trabalho defensivo que ele teve que desempenhar ao lado de Busquets.

A utilização de um 4-2-3-1 também pode colocar Philippe Coutinho em sua posição preferida, o que não acontecia com Messi em campo - isso é, se o brasileiro seguir no time. Além de poder ajudar também Dembélé, um jogador versátil para o ataque.

3-4-3

O Barça também pode repetir o esquema utilizado pelo Chelsea em sua campanha vencedora na Champions League, que colocava dois jogadores criativos atrás de um atacante.

Segurar um meio-campo de dois homens provavelmente seria muito difícil para Busquets, mas tanto Pedri como De Jong poderiam encarar o desafio.

Além disso, Alba e Dest também teriam mais liberdade e, no ataque, Griezmann e Coutinho poderiam apoiar tendo Depay ou Aguero como referências.

4-4-2 diamante

O meio de campo do Barcelona está muito bem coberto pela La Masia, academia de jovens jogadores do clube. Gavi e Nico Gonzalez estão seguindo os passos de Riqui Puig, prontos para começarem suas carreiras profissionais pelo time de Koeman, que pode aproveitar ao máximo essa carta na manga para escalar um time com quatro jogadores de meio de campo.

Coutinho poderia se unir a Busquets, Pedri e De Jong, desempenhando seu papel favorito como um camisa 10. Ou mesmo Griezmann ou Demir atuando atrás de dois atacantes - Depay e Griezmann ou Aguero, com Alba e Dest apoiando nas laterais.

Isso criaria mais aberturas para os jovens jogadores se apresentarem no meio-campo, ao mesmo tempo em que ofereceria mais possibilidades aos atacantes, além de ser um bom jeito de segurar a posse de bola.