Koeman protege Messi no Barcelona: "Não tem culpa dos erros na defesa"

Treinador do Barça destaca que os erros individuais que custaram a derrota diante do Cádiz não foram do argentino, que ainda faz parte da solução

Lionel Messi é o maior jogador da história do Barcelona e já deu inúmeros títulos e conquistas especiais ao clube espanhol. Mesmo assim, o seis vezes melhor do mundo foi alvo de duras críticas após a derrota diante do Cádiz, no último sábado (05). É verdade que o camisa 10 não fez sua melhor exibição pela equipe, mas ele também esteve longe de ser o principal culpado pelo resultado. Com isso, Ronald Koeman saiu em defesa do craque, afirmando que ele “não tem culpa dos erros na defesa".

O duelo diante do Cádiz - clube que quase contratou Messi no início de sua carreira -, válido pela 12ª rodada de LaLiga, terminou com vitória do time de Andaluzia por 2 a 1. O tento do Barça saiu após grande jogada de Messi, que serviu para Jordi Alba cruzar antes de a bola desviar na zaga e entrar no gol. Enquanto isso, o Cádiz se aproveitou de dois erros grotescos da defesa Blaugrana para balançar as redes e sair com a vitória.

Apesar da boa jogada que resultou no gol do Barça, Messi não estava em seus melhores dias, é verdade, mas também esteve longe de ser o principal responsável pelo resultado negativo. Mesmo assim, o argentino foi alvo de duras críticas após a derrota, o que parece ter incomodado o treinador Ronald Koeman, que saiu em defesa do craque argentino após a partida.

"[Messi] é o jogador mais importante no nosso ataque. As nossas jogadas de gol quase sempre passam por seus pés. Messi é procurado como o principal culpado porque é o melhor do mundo. Mas a verdade é que ele não comete erros defensivos", pontuou o técnico holandês, antes de falar do jogo com o Cádiz.

"É para estar descontente. Temos de analisar a derrota, eu não faço teatro, mas estou chateado. Já disse isso aos jogadores na reunião de ontem. Estando no não se pode sofrer gols como os que temos sofrido em vários jogos. Para qualquer jogador é uma grande responsabilidade estar aqui”, completou.

Enquanto isso, Koeman segue procurando dar mais equilíbrio a equipe. Messi não está fazendo tantos gols como em outras temporadas, mas está tentando envolver cada vez mais seus parceiros de ataque nas jogadas ofensivas. Mesmo aos 33 anos e com seis Bolas de Ouro conquistadas, o argentino segue se reinventando para se adequar da melhor forma possível ao novo estilo de jogo da equipe.

Em LaLiga, o início de trabalho de Koeman tem sido frustrante. Com 14 pontos somados em dez partidas, o Barça ocupa apenas o nono lugar no Campeonato Espanhol, 12 pontos atrás do líder .

Por outro lado, na Liga dos Campeões ,o clube culé lidera o grupo G e já tem vaga garantida nas oitavas de final da competição. O último duelo da equipe na fase de grupo será justamente contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira (08), às 17h (de Brasília). Mais uma oportunidade para Koeman e Messi deixarem as críticas para trás.