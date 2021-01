Koeman ironiza interesse do PSG em Messi: "Também gosto de Neymar e Mbappé"

O treinador do Barcelona reafirma que não sabe o que irá acontecer e não faz especulação alguma sobre o futuro do argentino

O futuro de Lionel Messi segue indefinido. Embora já possa assinar um pré-contrato com qualquer outro time, o argentino segue sem dar grandes pistas de onde estará na temporada 2021/22. No entanto, Ronald Koeman está ironizando as notícias de interesses de outros clubes, em especial o .

"Se me perguntarem, também tenho interesse em Neymar e Mbappé", disse Koeman, que não quis fazer previsões sobre o futuro do argentino. "Não sabemos o que acontecerá e não posso opinar sobre isso. O que sei é que temos que tentar manter o melhor elenco possível".

Entre os favoritos para contratar o camisa 10 do , o conta com lobby de Neymar, que já afirmou publicamente que quer voltar a atuar com o amigo, e de Maurício Pochettino, argentino recém-contratado pelo time do Parque dos Príncipes.

Com Messi suspenso pelos próximos dois jogos, Koeman terá que achar soluções para fazer o time reencontrar as vitórias após a derrota na final da Supercopa da . Atuar sem o capitão e camisa 10 não é novidade para o holandês, que já barrou o argentino em diversos outros jogos na temporada, e o treinador não parece preocupado com a perda de seu principal atleta.

"O clube me disse que não concorda com esses dois jogos [de suspensão] e veremos, há coisas que podem ser defendidas, espero que reduzam a sanção e, caso contrário, faremos dois jogos sem o Leo".

Koeman também respondeu se escalará Ter Stegen ou Neto no gol do time no duelo da , contra o Cornellà nesta quinta-feira (21). "Vocês vão ver", respondeu o holandês, que afirmou recentemente que o brasileiro quer deixar o Camp Nou para se juntar ao Arsenal.