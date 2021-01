Neto pediu para deixar o Barcelona para jogar no Arsenal, confirma Koeman

Em busca de mais minutos, goleiro brasileiro estaria de olho em uma transferência para o Arsenal, vetada pelo Barça

Neto, goleiro brasileiro do , quer deixar o clube catalão. A informação foi revelada por Ronald Koeman, treinador da equipe.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis.

Contratado junto ao em 2019, Neto atuou pelo Barça em apenas 19 oportunidades desde sua chegada e agora busca mais espaço, já que Ter Stegen é titular incontestável no time espanhol. O destino do arqueiro seria o , que hoje tem o alemão Bernd Leno como seu titular.

Mais times

“É verdade que o representante do Neto nos consultou sobre uma possível saída, mas tivemos que negar o pedido, já que ele é um goleiro muito importante para nós, e precisamos de boas peças para todas as posições”, disse Koeman neste sábado (16).

Mais artigos abaixo

Aos 31 anos, o mineiro foi revelado pelo Atlético Paranaense, onde jogou entre 2009 e 2010 e despertou a atenção de clubes europeus. Desde então, teve passagens por , e Valencia.

Em uma das temporadas mais turbulentas de sua história recente, após a quase saída do astro Lionel Messi, o Barcelona vem se recuperando no Campeonato Espanhol, onde já encosta no rival .

Neste domingo (17), o time catalão entra em campo pela final da Supercopa da Espanha, onde encara o Atlético de Bilbao. Após perder o último confronto contra o , Messi é dúvida para a partida decisiva.