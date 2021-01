Quantos jogos de suspensão Messi pode receber por expulsão na Supercopa?

O argentino foi suspenso por dar um soco em Villalibre, na prorrogação da final da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao

Lionel Messi foi expulsona prorrogação da final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

O argentino se desentendeu com Villalibre, em disputa próxima a área, e deu um soco nas costas do jogador basco.

O árbitro da partida, Gil Manzano, não viu o lance, mas foi chamado pelo VAR, assistiu o replay no monitor e decidiu expulsar Lionel Messi.

Foi a primeira expulsão do ídolo em 753 partidas pelo Barcelona, um recorde histórico - por mais que o atleta já houvesse sido expulso atuando pela seleção argentina.

Messi foi expulso pela primeira vez ao serviço do devido a uma agressão. pic.twitter.com/hA5ctbTJmu — B24 (@B24PT) January 17, 2021

"Para mim, foi agressão clara, joguei meu corpo na frente para que ele não alcançasse a área e ele me socou." explicou Villalibre, jogador do envolvido no lance. "É uma final, é normal, nos úlitmos minutos, a frustração, essa confusão... tudo já está bem."

Messi pode ser expulso por quantas partidas?

Agora, fica a especulação sobre uma possível punição ainda maior para o argentino, que terá que ficar de olho na decisão do Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol.

Se o comitê considerar o lance como agressão (art. 98), Messi ficará de fora de, no mínimo, quatro partidas. Se considerar violência de jogo, no máximo, três. Antes de qualquer punição maior, ele já está suspenso por dois jogos pela expulsão.

O art. 98 (agressão), indica que "agredir o outro, sem causar lesão, com intenção de fazê-lo, dependendo das circunstâncias do jogo, da ação realizada e da distância do lance, acarretará em uma suspensão de quatro a 12 jogos."

Já o art. 123 (violência de jogo), indica que "agir de maneira violenta em um lance de jogo ou em consequência direta de alguma disputa, em uma ação que traga risco ao adversário, mas sem provocar danos ou lesões, acarretará em uma suspensão de um a três jogos."

Na súmula: expulso por golpear um adversário fazendo uso excessivo de força

Manzano, na súmula, afirmou que Messi "golpeou" um adversário com força excessiva para explicar a ação do jogador que levou o árbitro a expulsá-lo.

Quando Messi cumprirá a punição?

Segundo o regulamento da Supercopa da , um jogador expulso em uma partida da competição cumprirá a punição em qualquer partida organizada pela Federação Espanhola de Futebol. Assim, Messi terá que desfalcar o clube catalão por Copa do Rey e .

Independente de uma punição maior, o ídolo ficará de fora contra o Cornellà, pela Copa, e contra o Elche, no Campeonato Espanhol. O resto vai depender da decisão do Comitê de .

Precedentes

Já houveram outros casos que permitem antecipar a possível punição que Messi deve receber. A mais clara aconteceu na segunda divisão, no final de novembro: Gregorio Sierra, do Sabadell, foi expulso com cartão vermelho direto após entrar com força excessiva e golpear o adversário. Naquela ocasião, o comitê decidiu por aplicar dois jogos de punição para o atleta,.

Charles, do , em lance parecido, teve ação similar contra o Pontevedra e também recebeu dois jogos de suspensão. Assim, a grande possibilidade é que o ídolo seja realmente punido por dois jogos pelo tribunal.