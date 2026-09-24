O Barcelona começou a se sentir satisfeito com a negociação envolvendo o goleiro Marc-André ter Stegen, um movimento que gerou dúvidas no início devido à pequena economia salarial resultante de seu empréstimo ao Ajax, mas que se mostrou bem-sucedido do ponto de vista esportivo. Esse sucesso pode ser um fator decisivo para a saída definitiva do goleiro alemão durante a próxima janela de transferências de verão.

A prioridade para todas as partes era encontrar um projeto que permitisse ao goleiro recuperar a confiança em si mesmo no mais alto nível e elevar seu valor de mercado, após uma carreira marcada por lesões. Embora ter Stegen tenha comprovado seu valor como goleiro titular, a mudança mais notável no momento é o seu retorno à seleção alemã, uma evolução que pode ter um papel fundamental em garantir uma transferência lucrativa no futuro, segundo o jornal catalão Sport.

Ter Stegen concordou em deixar o Barcelona apesar de ter contrato até 2028, por entender que não teria oportunidades de jogar sob o comando do treinador Hansi Flick.

Ainda assim, o goleiro alemão quis escolher seu próprio destino e preferiu a proposta do Ajax, clube que fechou o empréstimo em condições favoráveis, o que permitiu ao Barcelona economizar uma pequena parte de seu salário. O objetivo era obter o máximo proveito possível da situação e garantir que o goleiro alemão desempenhasse um papel central e recuperasse seu melhor nível.

A diretoria do clube catalão acredita que ter Stegen, caso mantenha sua forma física, é um goleiro de nível mundial, e é quase certo que atrairá propostas vultosas a partir do próximo verão.

Segundo o jornal, a diretoria do Barcelona sabe muito bem que vários clubes da Premier League acompanham a evolução de seu desempenho, por isso não se espera que haja dificuldade em vendê-lo depois de 30 de junho. Um movimento como esse resultaria em uma grande economia na folha salarial, e o clube ainda acredita que poderá obter uma compensação financeira considerável pela sua transferência.

Os dois treinadores que demonstraram grande confiança nele tiveram um papel central nessa trajetória. Michel buscou contratá-lo primeiro para o Girona e depois para o Ajax, apostando nele apesar de ele ter sofrido uma série de lesões difíceis.

E agora, Jürgen Klopp, treinador da seleção alemã, deposita toda a sua confiança nele para ser o goleiro da seleção alemã durante a atual data Fifa. Assim, as perspectivas de seu futuro — e a possibilidade de se tornar uma negociação especial e lucrativa na próxima janela de transferências de verão — dependerão fundamentalmente de seu desempenho em campo.

Ficou totalmente claro nos bastidores do Barcelona que a trajetória de ter Stegen como goleiro do Blaugrana chegou ao fim. Diante disso, o clube se movimentou para contratar o goleiro Livakovic como opção reserva nos planos futuros, garantindo assim a cobertura para a posição ao lado de Joan García.

O plano para a próxima temporada é contar com esses dois goleiros assim que o contrato de Szczesny se encerrar e ele deixar o clube, já que ter Stegen só retornaria para concluir os trâmites de sua saída definitiva.

As atuações de ter Stegen pelo Ajax mostram que, de modo geral, ele tem convencido, e resta ver como será seu desempenho pela seleção alemã. No momento, Klopp demonstra total comprometimento em apoiá-lo, pois o considera o melhor goleiro disponível atualmente, uma posição que o colocará sob os holofotes durante um ano decisivo em sua carreira. O Barcelona acompanha de perto essa convocação, que pode ter um grande impacto sobre o futuro.

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