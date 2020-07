Klopp e Mourinho criticam decisão que manteve City na UCL: "Dia ruim para o futebol"

Com City liberado para jogar a Champions League, treinadores de Liverpool e Tottenham se manifestam sobre decisão e criticam o Fair Play Financeiro

Jurgen Klopp e José Mourinho podem não ter muito em comum, mas os dois treinadores lamentaram a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que suspendeu a punição do Manchester City, liberando o clube para disputar a próxima , e fizeram fortes críticas ao Fair Play Financeiro da Fifa (FFP, na sigla em inglês).

Em fevereiro deste ano, o City havia sido proibido de disputar competições europeias - Liga dos Campeões ou - e multado em 30 milhões de euros como punição por supostas violações dos regulamentos do Fair Play Financeiro, criado para “melhorar a saúde financeira dos clubes europeus” e para evitar que os mais ricos tenham uma superioridade ainda maior frente a seus rivais.

No entanto, nesta segunda-feira (13), o CAS resolveu absolver os Citizens, após recurso, e anulou o banimento da equipe das competições europeias, bem como reduziu a multa para um valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), quantia irrisória para um clube com o poder financeiro do City.

Após a decisão, o real objetivo do FFP passou a ser questionado, com os clubes que mais gastam aparentemente livres para navegar em meio a qualquer contravenção.

“Do ponto de vista pessoal, estou feliz que o City possa disputar a Liga dos Campeões no próximo ano. Mas não acho que tenha sido um bom dia para o futebol ontem, para ser sincero”, disse o treinador do em entrevista coletiva.

“O FFP é uma boa ideia. Está lá para proteger as equipes e a competição, para que ninguém gaste mais e que o dinheiro que eles gastam seja baseado em fontes certas. Se os mais ricos podem fazer o que querem, isso dificulta”, completou.

Mourinho foi ainda mais além e contestou a incoerência sobre a multa que o City terá que pagar.

“É uma decisão vergonhosa. Se o City não for culpado, não pode ser punido com 10 milhões. Se você não é culpado, não deve ser multado. Se eles são culpados, a decisão também é uma vergonha, e você deve ser banido da competição”, destacou o comandante dos Spurs após a decisão do CAS.

"Não sei se o City é culpado ou não, mas de qualquer forma é uma decisão vergonhosa. Acho que é o fim do Fair Play Financeiro", acrescentou.

A decisão também traz consequências imediatas para a Premier League. Com City e Liverpool já garantidos na Liga dos Campeões, os demais clubes voltam a brigar por apenas mais duas vagas de classificação. Ao todo, pelo menos cinco equipes têm condições reais de brigar pelas vagas. Em 8º lugar, a missão para o de Mourinho já é praticamente impossível.