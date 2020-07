Manchester City tem pena abolida e poderá jogar próxima Liga dos Campeões

City havia sido punido por quebrar o Fair Play Financeiro, mas consegue reverter decisão e evita desmanche no elenco

O está apto para disputar a próxima Liga dos Campeões. Na Corte Arbitral do Esporte (CAS), o clube conseguiu reverter a punição da Uefa de dois anos sem competições continentais e pagará apenas uma multa para a entidade europeia.

Em fevereiro, o City havia sido punido por dois anos sem poder disputar a Liga dos Campeões ou a por burlar o Fair Play Financeiro entre 2012 e 2016. O time também foi multado em 30 milhões de euros (R$ 180 milhões), porém a multa foi reduzida para apenas 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) após a decisão do CAS.

Liberado! O Manchester City teve a punição suspensa e vai poder jogar a próxima @ChampionsLeague! 🏆



Foi uma decisão correta? 🤔 pic.twitter.com/UkcEpViWTG — Goal (@GoalBR) July 13, 2020

Em sua decisão, o CAS diz entender que o City não infringiu as regras de Fair Play Financeiro, mas que o time não colaborou com as investigações. Sendo assim, a punição de dois anos sem disputar competições europeias seria um exagero.

"A decisão da CAS enfatiza que a maioria das alegadas infrações reportadas pelo Comitê de Controle Financeiro da Uefa não aconteceram ou prescreveram. Como as acusações com respeito a qualquer financiamento desonesto com capital próprio eram claramente mais graves do que obstruir as investigações, não era apropriado impor o banimento na participação das competições de clubes da Uefa ao Manchester City", afirma o CAS em um trecho de sua decisão.

Com a decisão à seu favor, o City evita também um desmanche em seu elenco. Haviam rumores sobre a saída de Pep Guardiola e as principais estrelas do time caso a decisão de dois anos sem Liga dos Campeões não fosse revertida.

Os Citizens seguem vivos na atual temporada da Liga dos Campeões e já estão classificados para a edição da próxima temporada, assim como o . Desta forma, seguem abertas duas vagas via Premier League.

(com 60 pontos) e (59) ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente. O , quinto colocado, pode ultrapassar os dois times caso vença o nesta segunda-feira, 13 (jogo com transmissão ao vivo e exclusivo no DAZN). (55 pontos) e (54) ainda brigam pela Champions,