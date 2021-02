Klopp admite que conversou com Alisson após jogo desastroso, mas diz: "Todos sabem o quanto ele é bom"

Técnico dos Reds mostra confiança na rápida recuperação do goleiro brasileiro após falhas grotescas contra o Manchester City

A fase do Liverpool não é das melhores e o momento conturbado parece refletir em praticamente todos os jogadores. E nem mesmo Alisson, um dos grandes pilares da equipe, escapou. Depois de uma partida desastrosa do goleiro contra o Manchester City, Klopp admitiu que conversou com o brasileiro, mas destacou sua qualidade e mostrou confiança em sua rápida recuperação.

Depois das falhas de Karius na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na temporada 2017/18, o Liverpool não economizou e contratou Alisson como o goleiro mais caro do mundo na época, para resolver de vez seus problemas no gol.

E o brasileiro chegou confirmando as expectativas e cumpriu sua tarefa com maestria, se tornando um dos principais nomes da equipe que conquistou a Champions League e a Premier League nas temporadas seguintes.

Rapidamente o ex-Internacional se tornou um dos grandes nomes de sua posição no mundo, se destacando principalmente pela qualidade para sair jogando com os pés. Porém, o que se viu contra o Manchester City foi uma noite irreconhecível do camisa 1 da seleção brasileira.

O Liverpool foi goleado por 4 a 1, em Anfield, pela equipe de Guardiola, cada vez mais líder do Campeonato Inglês. Além dos gols sofridos, Alisson teve três falhas seguidas em apenas três minutos na hora de sair jogando, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1. E os erros custaram caro, resultando em dois gols para os Citizens.

Foto: Getty Images

Depois da atuação desastrosa, Jurgen Klopp admitiu que conversou com Alisson, mas lembrou que todos falham e exaltou as qualidades do goleiro brasileiro, mostrando confiança em sua rápida recuperação.

“Claro que conversamos um pouco. Se foi sobre incentivo, não sei. Ele não ficou nada feliz com o que aconteceu. Para um goleiro da qualidade de Alisson é muito raro esse tipo de erro. Mas os goleiros estão acostumados com isso: eles sofrem um gol e sabem antes do que o resto do mundo 'Eu deveria ter salvado'. E têm que lidar com isso sempre”, comentou o treinador dos Reds.

“Existem apenas alguns dias entre nosso próximo compromisso e o jogo contra o City, e não houve absolutamente nenhuma crítica real da nossa parte, dos jogadores à sua volta, porque todos sabem o quão bom ele é. Ele é uma pessoa muito calma. Agora o próximo jogo está chegando e isso é bom, porque ele pode jogar em seu nível normal novamente e tudo ficará bem”, completou.

Com a derrota, o Liverpool caiu para quarto lugar e viu o Manchester City abrir sete pontos de vantagem na ponta na tabela. Mas como Klopp falou, não há muito tempo para lamentações.

O próximo compromisso dos Reds é contra o Leicester, terceiro colocado, neste sábado (13), às 9h30 (de Brasília). Certamente uma ótima oportunidade para Alisson se recuperar e para o Liverpool se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês.