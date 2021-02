Liverpool vê sua força diminuir em Anfield antes de “decisão” contra o City

Após longa sequência invicta em casa, time de Klopp amarga três jogos sem marcar em Anfield

Se a algumas rodadas atrás o Liverpool parecia caminhar a passos largos para a conquista da Premier League 2020/21, o time comandado por Klopp parece ter perdido muito de seu fôlego na competição, depois de ver Manchester United e Manchester City o passarem na tabela.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a improvável derrota para o Brighton por 1x0 nesta quarta (3), os Reds deixaram de ultrapassar o United e encostar no City, e ainda amargam o terceiro jogo em casa consecutivo sem conseguir marcar gols, fato que não acontecia desde a temporada de 1984/85. Já são 348 minutos sem balançar as redes em Anfield.

Após a partida, o treinador Jurgen Klopp não escondeu a decepção pelo resultado negativo.

“Como eu já disse outras vezes, o time pareceu muito cansado na partida de hoje, fisicamente e mentalmente. Foi uma semana complicada, e ainda não estamos bem recuperados, e isso fez com que o time não conseguisse furar a defesa do Brighton. Eles mereceram a vitória”, desabafou o alemão.

Mais artigos abaixo

“Após uma longa sequência sem perder em casa, perdemos duas vezes. Quando o time não rende, não conseguimos os resultados. No momento nosso jogo não está funcionando, então precisamos encontrar uma forma de jogar melhor em casa. Nos resta treinar”, completou Klopp.

Para a sorte (ou azar) do Liverpool, o próximo encontro é justamente contra o Manchester City, atual líder da competição, que vem de uma sequência de 13 partidas sem perder no campeonato. O grande desafio será furar a defesa do time de Pep Guardiola, a mais forte do campeonato, com apenas 13 gols sofridos.

Classificado para o mata-mata da Champions League, o time inglês aguarda pelo confronto contra o RB Leipzig, que tem a partida de ida marcada para o próximo dia 16 de fevereiro.