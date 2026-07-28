A batalha entre Real Madrid e Paris Saint-Germain não terminou com o negócio de Diomandé, mas abriu um novo capítulo do embate entre os dois clubes. Depois de o clube merengue arrebatar o jogador marfinense nos últimos instantes, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, decidiu reagir rapidamente ao tentar desferir um golpe doloroso no clube branco, colocando o astro do Manchester City, Rodri, no topo de suas prioridades.

Nasser Al-Khelaifi percebeu, na última quinta-feira, que contratar Diomandé se tornou impossível, depois que o Real Madrid conseguiu reverter o rumo da negociação em pouco tempo, segundo informou o jornal espanhol "AS".

Um telefonema seguido de uma reunião decisiva foram suficientes para mudar o destino do jogador, cujo interesse se voltou por completo para o clube branco, depois que o Paris Saint-Germain acreditava ser o mais próximo de fechar o negócio.

Assim que o internacional marfinense soube do interesse do Real Madrid, seu interesse em transferir-se para Paris diminuiu, e ele resgatou seu antigo sonho de vestir a camisa branca e jogar ao lado de Kylian Mbappé e companhia, sonho que já havia manifestado durante seu período no Leganés.

Al-Khelaifi ordena avanço rumo a Rodri

Esses acontecimentos levaram o presidente do Paris Saint-Germain a agir rapidamente, dando ordens diretas para entrar em contato com o empresário de Rodri, na tentativa de responder ao Real Madrid após perder o negócio de Diomandé.

Não se tratou apenas de uma movimentação para a imprensa ou de uma tentativa de pressionar as diversas partes, mas veio a partir de um desejo claro de Al-Khelaifi, que se recusou a perder o negócio de Diomandé sem dar uma resposta equivalente ao clube espanhol.

Além disso, o presidente do clube parisiense não esqueceu o que circulou nos meios de comunicação sobre o desejo de Rodri de jogar com a camisa do Real Madrid, somado aos grandes elogios que o jogador recebeu após ser coroado com o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, o que o fez enxergar no capitão da seleção espanhola uma oportunidade ideal para responder ao clube branco.

A posição de Rodri não mudou

Apesar da entrada do Paris Saint-Germain nas negociações, Rodri ainda coloca o retorno ao Campeonato Espanhol no topo de suas prioridades.

O meio-campista está atualmente desfrutando de suas férias de verão, aguardando que seu futuro se defina, em meio à continuidade da incerteza sobre sua situação, especialmente com apenas um ano restante em seu contrato com o Manchester City.

Ao mesmo tempo, Rodri continua a reafirmar em suas declarações seu grande respeito pelo clube inglês, enquanto o novo treinador do City, Enzo Maresca, demonstrou apego à permanência do jogador, considerando-o um dos pilares fundamentais de seu projeto técnico.

O City firme e o Real Madrid à espreita

Por sua vez, o Manchester City não mudou sua posição em relação ao futuro de Rodri, já que o clube afirmou não ter recebido nenhuma proposta oficial pelo meio-campista, e ainda o considera um elemento indispensável para a equipe na próxima etapa.

Já o Real Madrid continua monitorando os desdobramentos do caso à distância, sem alteração em seus planos até o momento, pois o elenco da equipe permanece aberto até o fechamento da janela de transferências.

Os dados indicam que contratar Rodri pode se tornar uma opção viável caso o meio-campo do Real Madrid registre alguma saída nas próximas semanas, mas esse cenário ainda não se concretizou, permanecendo apenas uma possibilidade em aberto, sem se transformar em um passo confirmado.