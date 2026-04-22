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Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Kenneth Taylor e Tijjani Noslin garantem vaga com a Lazio na final da Coppa Italia contra a Inter

Atalanta x Lazio
Atalanta
Lazio
Copa da Itália

A Lazio se classificou para a final da Coppa Italia. Os romanos empataram em 1 a 1 com a Atalanta no tempo regulamentar e, como não houve gols na prorrogação, a partida foi decidida nos pênaltis. Graças, em parte, ao goleiro Edoardo Motta, que defendeu quatro (!) pênaltis, e ao pênalti convertido por Kenneth Taylor, a Lazio segue em frente na competição. No dia 13 de maio, a Lazio disputará a final em seu próprio Stadio Olimpico contra a Inter.

Pelo lado da Atalanta, Marten de Roon foi, naturalmente, titular. A lenda do clube formou uma dupla no meio-campo com Éderson. Na Lazio, a presença holandesa foi ainda maior: tanto Taylor quanto Tijjani Noslin foram titulares em Bergamo.

Após o empate em 2 a 2 na partida de ida, a dupla estava totalmente em aberto. Tanto a Atalanta quanto a Lazio evitaram riscos desnecessários, o que minimizou o número de chances. A Atalanta foi a que mais ameaçou, mas, entre outras jogadas, um voleio de Nicola Zalewski não rendeu o gol desejado.

A Lazio esperava pelo contra-ataque e, com essa tática, mal conseguiu criar perigo. O goleiro da Atalanta, Marco Carnesecchi, teve, portanto, muito pouco trabalho e, também nos primeiros quinze minutos do segundo tempo, o italiano viu poucas ou nenhuma camisa azul-clara aparecer à sua frente.

Após uma hora de jogo, parecia que o impasse seria quebrado. Um cruzamento foi mal trabalhado por Mario Gila e Motta, que se atrapalharam. A bola rebatida foi aproveitada por Éderson, mas, após uma consulta ao VAR, o árbitro Andrea Colombo constatou uma falta em Motta.

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Do outro lado, Noslin escapou pelas costas da defesa da Atalanta. O holandês deixou de recuar a bola e tentou marcar por conta própria, sem sucesso, para a raiva de alguns companheiros que avançavam.

Aos 84 minutos, a Lazio parecia estar a caminho da vitória quando Alessio Romagnoli marcou de repente após um escanteio. Dois minutos depois, porém, a Atalanta empatou por meio de Mario Pasalic, que, da entrada da grande área, acertou o canto oposto com a ajuda de Taylor: 1 a 1.

No final do tempo de acréscimo, a Atalanta esteve perto da vitória no tempo regulamentar, não fosse o cabeceio do ex-jogador do PSV Gianluca Scamacca ter sido desviado por Motta, por pouco, para a trave. Na prorrogação, o 2 a 1 parecia estar prestes a acontecer, mas Giacomo Raspadori viu seu gol ser anulado por impedimento.

Não houve mais gols na prorrogação e, portanto, foi necessária uma disputa de pênaltis. As falhas de Nuno Tavares e Domenico Cataldi (Lazio) não tiveram consequências, pois o goleiro Motta defendeu as cobranças de Scamacca, Davide Zappacosta, Pasalic e Charles De Ketelaere. Taylor, por sua vez, converteu seu pênalti.

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