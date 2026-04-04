Kenneth Perez considera “incômoda” a pergunta de um colega da ESPN sobre Jerdy Schouten

Kenneth Perez ficou surpreso com uma pergunta feita pelo colega da ESPN e repórter Milan van Dongen a Peter Bosz. Após o término da partida contra o FC Utrecht (4 a 3), o técnico do PSV foi questionado sobre o desempenho tático de jogadores como Jerdy Schouten, que sofreu uma lesão aparentemente grave no joelho no segundo tempo. Perez considerou a situação “dolorosa”.

“Muitas coisas deram errado nos primeiros vinte minutos, se você está falando sobre não acompanhar o seu marcador”, disse Bosz em sua entrevista à ESPN. O técnico viu sua equipe sofrer dois gols nesse intervalo. A desvantagem de 0 a 2 foi revertida mais tarde graças ao gol da vitória de Couhaib Driouech no final da partida.

“Jogamos um futebol muito ofensivo. Sempre fazemos isso. Então você sabe que o adversário vai querer contra-atacar. Nós sabíamos disso. Então você precisa organizar sua defesa. Jogamos um contra um, então você tem que acompanhar o seu marcador. E se posicionar bem.”

“E se você não fizer isso, vai ter problemas, porque fica em desvantagem numérica na defesa. Isso, claro, não dá. Nós mesmos não fizemos isso direito. Perdemos a posse de bola, isso sempre acontece no futebol. Então, essa não é a questão, mas o que importa é apenas: como você está organizado?”

Van Dongen faz então uma pergunta complementar. “Mas será que é viável para Schouten e Veerman, e isso dizia respeito principalmente a Schouten, correr tantos metros em alta velocidade?” Bosz responde: “Sim, você está na frente do campo, não está? Claro.”

E se o adversário for mais rápido? “Então você tem que se posicionar de outra forma. Eu também era lento e às vezes tinha que enfrentar jogadores mais rápidos; nesse caso, você precisa se posicionar bem. Então você recua dez metros ou antecipa mais cedo.”

"Mas não se enganem com o Jerdy, ele é rápido. O Jerdy é realmente rápido. Mas os jogadores mais lentos desenvolvem melhor esse aspecto. Se você não é tão rápido, precisa antecipar. O que vai acontecer? E então você precisa se posicionar bem", afirmou Bosz, que mais tarde disse temer "o pior" para Schouten.

Após a entrevista, Van Dongen pergunta ao colega Perez como ele vê uma reestruturação no meio-campo do PSV. “A coisa mais idiota que você pode fazer é recuar dez metros, porque aí você abre espaços enormes.”

“Agora você mencionou o Schouten. Acho isso um pouco... hmm. Delicado.” Van Dongen reconhece que acha “chato” ter feito uma pergunta tática sobre o Schouten ao Bosz. “Mas, enfim, foi assim que aconteceu”, disse Van Dongen.