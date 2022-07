Thalys: a joia do Palmeiras que pode ser o novo Rivaldo

O meia-atacante, de 17 anos, é uma estrela nas categorias de base do Verdão, e foi nomeado como melhor jogador do torneio pelo NXGN, na CEE Cup 2022

O Palmeiras é o melhor time do Brasil neste momento, é a equipe a ser batida nos principais campeonatos nacionais e sul-americanos. Campeões da Libertadores nas edições de 2020 e 2021, os atletas alviverdes estão atualmente no topo, tanto no nível profissional quanto nas categorias de base, com o time sub-20 tendo vencido o título inédito da Copinha no início deste ano.

O sucesso do time principal de Abel Ferreira também foi construído em casa, com a recente safra de jovens da academia palmeirense prestes a se espalhar pelos maiores clubes da Europa nos próximos anos.

O duas vezes indicado ao NXGN, Gabriel Veron, voou para Portugal no início da última semana, juntando-se ao Porto em um acordo inicial de 10 milhões de euros (cerca de 53 milhões de reais), e nomes como Gabriel Menino, Danilo e Giovani não ficarão muito tempo no Verdão.

Mesmo jogadores mais jovens, como Endrick, de 16 anos, e seu parceiro de quarto, Luis Guilherme, já estão sendo associados a acordos milionários para clubes como Real Madrid e Barcelona.

Nem Endrick nem Luiz Guilherme, porém, fizeram parte do elenco Sub-19 do Palmeiras que fez a viagem a Praga para disputar a CEE Cup 2022; o prestigiado torneio anual de base realizado na República Tcheca.

Em mais em uma demonstração de força, o Palmeiras saiu vitorioso novamente, marcando 14 gols em apenas três jogos para conquistar o troféu pela terceira vez consecutiva.

A estrela da campanha foi o meia-atacante Thalys, que terminou como artilheiro da competição com três gols e foi nomeado pelo NXGN como melhor jogador do torneio.

Embora suas grandes jogadas tenham ganhado as manchetes apenas depois que ele marcou o gol da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Slavia Praga na final, ele também fez sua melhor partida no geral na competição.

Como um meio-campista ofensivo, o jovem de 17 anos se sente confortável jogando em vários papéis diferentes, inclusive como falso nove ou aberto pela direita, onde ele pode cortar para dentro com seu pé esquerdo, que é o favorito.

Ele passa pelos adversários enquanto mantém o controle da bola próximo ao corpo com facilidade, sua altura e seu tipo físico lembram um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, Rivaldo.

Thalys, que jogava nas categorias de base do CRB, clube da segunda divisão, encantou os olheiros do Palmeiras com a forma como valorizava a posse de bola e fazia passes perfeitos para os companheiros, e logo foi convidado para se mudar para São Paulo.

Ele também acumulou muito em seus primeiros 15 meses no clube. O atleta marcou sete gols em sua primeira temporada com o sub-17, antes de seguir com 8 gols em apenas 11 jogos na temporada seguinte, quando começou a pedir passagem na equipe sub-20.

Só em 2022, ele foi eleito o Jogador do Torneio da Copa FAM, competição anual sub-17 no Brasil, e marcou sete gols na vitória do Palmeiras na Copa do Brasil sub-17, com Thalys marcando um golaço na vitória final sobre o Vasco da Gama.

Agora, com mais prêmios individuais recebidos após suas exibições na CEE Cup, Thalys está de olho no futuro.

"Sonho em jogar no time titular do Palmeiras e um dia jogar a Copa do Mundo com o Brasil", diz ao NXGN, e ao mesmo tempo explicando que Neymar é um herói porque "joga alegremente, está sempre sorrindo, e este é o estilo brasileiro".

Certamente Thalys parece ter adotado esse estilo brasileiro, tanto em sua personalidade quanto na forma como joga seu futebol. Agora, ele pode se concentrar em se tornar uma joia da academia do Palmeiras e, ao longo do tempo, virar um craque de nível mundial.

