Gianluca Prestianni: o jovem argentino quebrador de recordes que está sendo comparado a Messi

Gianluca Prestianni, de 16 anos, já é o jogador mais jovem de Vélez Sarsfield, e está sendo comparado a Lionel Messi na Argentina

Lionel Messi é um jogador único. Ele é gênio inigualável no futebol moderno, e será necessário um talento realmente especial para conquistar os prêmios individuais que ele acumulou ao longo de sua carreira. Mas há uma coisa que ele compartilha com vários outros jogadores, principalmente seus conterrâneos argentinos: seu apelido.

Messi é conhecido como 'La Pulga (A Pulga)' desde a base do Newell's Old Boys, onde jogou antes de se juntar ao Barcelona. É um jeito comum de chamar os jogadores da América do Sul, usado para descrever atacantes pequenos, habilidosos e esquivos, cujos movimentos são quase indecifráveis. E o último jogador a ser agraciado com este apelido pode muito bem acabar vestindo a famosa camisa 10 de Messi na seleção argentina nos próximos anos.

Apesar de ter completado 16 anos em janeiro, Gianluca Prestianni já esteve ligado a uma série de grandes clubes da Europa, incluindo Real Madrid, Barcelona, Chelsea e Milan. Ele se tornou o jogador mais jovem da história do Vélez Sarsfield ao sair do banco para fazer sua estreia na Libertadores contra o Estudiantes, em maio. Prestianni tem tudo para se tornar um verdadeiro superastro.

Nascido na cidade de Ciudadela, na Grande Buenos Aires, Prestianni iniciou sua formação futebolística na base da equipe local antes de ser visto ainda jovem pelos olheiros do Velez.

Matriculado no mesmo sistema de academia que produziu jogadores como Diego Simeone, Nicolas Otamendi e Jonas Gutierrez, logo ficou claro que Prestianni era bom demais para jogar ao lado de garotos de sua idade. Ele dominava as partidas jogando pelo lado esquerdo, prosperando em espaços apertados enquanto cortava por dentro para criar uma ameaça de gol, e logo estava entrando no time reserva do clube.

É com esse time reserva que ele passa a maior parte de seu tempo atualmente, apesar de ter impressionado durante suas três aparições na equipe principal, e nem uma semana se passa sem que ele marque pelo menos um gol pelo Vélez.

"Nós os criamos para que possam continuar superando as expectativas", disse Guillermo Morigi, coordenador de jovens de Velez, ao Ole ao discutir o desenvolvimento de Prestianni. "No caso de Gianluca, vimos que ele estava fisicamente à altura de jogar nas reservas, e estava se atuando bem, por isso foi uma ideia interessante. Ele continuou assim, embora ainda tenha muito a aprender, e está disposto a fazer isso".

¡Lo liquidó! Gianluca Prestianni clavó el 2-0 definitivo de Vélez ante River.#ReservaxTNTSports pic.twitter.com/6cOHTBptPl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2022

Uma das coisas em que Prestianni pode precisar trabalhar mais do que a maioria é controlar seu temperamento. Na final do Torneio de Montaigu em 2022 na França, jogando pela seleção argentina sub-17, Prestini e seus companheiros de equipe foram derrotados pelo Brasil, que contava com nomes como as joias do Palmeiras Endrick e Luis Guilherme.

O argentino acabou discutindo calorosamente com o segundo, no que se transformou em uma briga entre as equipes adversárias, que exigiu intervenções de treinadores para parar. Como as fotos da confusão foram parar na internet, Prestianni foi criticado por seu envolvimento, uma vez que um caos como esse não faz parte de seu desenvolvimento como profissional.

Tecnicamente, Prestianni já é um profissional, uma vez que assinou seu primeiro contrato em abril, embora tornar-se um jogador regular da equipe principal ainda esteja um pouco distante, mesmo o Vélez seja um clube que valoriza mais sua base do que muitos outros na América do Sul. Uma coisa que é certa, no entanto, é que o jovem tem a capacidade de chegar ao topo.

"Ele é rápido, poderoso e tem uma compreensão muito boa do jogo", disse Morigi. "Onde ele difere do resto e é especial é com sua habilidade em situações um contra um".

Soa muito como a 'La Pulga' mais famosa da história do futebol argentino. Nenhum jogador pode ser verdadeiramente herdeiro de Messi, mas Prestianni tem a chance de chegar bem perto.