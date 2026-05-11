Kees Jansma deixa a seleção de Curaçao com efeito imediato

Kees Jansma renunciou ao cargo de assessor de imprensa de Curaçao após a agitação em torno da posição do técnico Fred Rutten, segundo o jornal De Telegraaf. O ex-assessor de imprensa da seleção holandesa não acompanhará, portanto, a equipe na Copa do Mundo nos Estados Unidos.

A saída de Jansma ocorre em um momento extremamente notável. Na segunda-feira, foi divulgado que Dick Advocaat retornaria como técnico da seleção de Curaçao, depois que Fred Rutten renunciou ao cargo devido a tensões internas na equipe e na comissão técnica.

Jansma iniciou sua aventura em Curaçao em 2024. Na época, ele fez a transição para a seleção nacional junto com Advocaat, o assistente técnico Cor Pot e o médico Casper van Eijck. O quarteto trabalhou em conjunto por muito tempo, o que torna a saída de Jansma ainda mais marcante.

Após a troca de comando entre Rutten e Advocaat, Jansma decidiu deixar definitivamente o cargo de assessor de imprensa. Curiosamente, Cor Pot, que por anos foi o assistente fixo de Advocaat, retorna à seleção de Curaçao. Ele acompanhará o “Pequeno General” durante a Copa do Mundo.

Espera-se que haja mais mudanças na comissão técnica de Curaçao. Durante a recente viagem de preparação à Austrália, a relação entre alguns novos membros da comissão – contratados por Rutten – e o grupo de jogadores já estava tensa. Segundo o De Telegraaf, isso dizia respeito a Roel Coumans, Arno van Zwam, Alessandro Schoenmaker e a médica da equipe, Suzanne Huurman.