Karim El Ahmadi se entusiasma com o “diamante” da Eredivisie: “Compare isso com Hadj Moussa”

Esmir Bajraktarevic fez uma excelente partida na noite de quinta-feira contra o PEC Zwolle. O ponta de 21 anos marcou dois gols e deu duas assistências, o que fez com que os elogios fossem em massa no programa “Voetbalpraat” da ESPN.

Jan Joost van Gangelen inicia a conversa sobre o talento do jogador do Eindhoven e se pergunta em voz alta qual é o limite do “homem do jogo”. “Será que ele é realmente mais um diamante que pode ser lapidado para ficar ainda mais bonito?”, questiona Van Gangelen.

Arnold Bruggink, ex-jogador do PSV, elogia o bósnio e acha que é bom que Peter Bosz lhe dê minutos em campo. “É um bom jogador. É claro que este ano ele enfrenta a concorrência de Dennis Man, que joga naquela lateral”, começa ele.

“Mas para esses rapazes é bom que, por isso, estejam jogando agora, para assim entrarem no ritmo e poderem disputar uma boa Copa do Mundo. Acho que Bosz está de olho nisso, pensando: como faço para colocar todo mundo no ritmo certo?”, conclui Bruggink.

Karim El Ahmadi também elogia Bajraktarevic e faz uma comparação com outros alas da VriendenLoterij Eredivisie. “Isso também é um exemplo para todos os alas, ou seja, como pode ser fácil quando você simplesmente dá um cruzamento, como Perisic ou Bajraktarevic”, começa o ex-meio-campista, ao que Bruggink acrescenta: “Ueda adoraria receber esses cruzamentos.”

Além disso, ele inclui Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, na discussão e considera que o argelino ainda tem muito a evoluir nesse aspecto. “Compare isso com Hadj Moussa, que fica sempre cortando e girando. Acho que é bom para os alas observarem isso: dar cruzamentos mais rápidos”, conclui El Ahmadi.

No entanto, Kees Luijckx, o outro convidado à mesa, vê um ponto a melhorar no ponta bósnio. “Mas ele é menos eficaz no um contra um. Hoje o vi várias vezes frente a Floranus e ele não parece querer realmente enfrentá-lo no um contra um. Fico me perguntando se ele realmente tem essa arrancada”, afirma Luijckx.

El Ahmadi concorda com isso e percebe que Hadj Moussa leva vantagem justamente nesse aspecto. “No gol que ele marcou, ele conseguiu se livrar um pouco da marcação. Mas acho que ele não tem uma jogada como a do Hadj Moussa”, conclui o analista.