Kane responde a Yamal: eu falo dentro de campo

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, expressou sua opinião sobre a disputa entre Lamine Yamal, estrela do Barcelona, e Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, pela Bola de Ouro.

As declarações vieram após a vitória do Bayern de Munique sobre o Union Berlin por 7 a 0, na última sexta-feira, pelo Campeonato Alemão.

Kane disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "As": "Não quero falar muito sobre mim mesmo. Eu falo dentro de campo. Cada pessoa é diferente da outra. Lamine Yamal fez uma temporada excelente, assim como Michael Olise. A Bola de Ouro não está sob meu controle".

E sobre as declarações de Lamine, o atacante inglês afirmou: "Não sei com que intenção ele falou. Ele é um jogador incrível. Fez uma temporada excelente, como vários outros jogadores. Mbappé, Michael Olise, Rodri... Há muitos candidatos".

Kane concluiu: "Cada pessoa tem o direito de expressar sua opinião da maneira que quiser. Isso não depende de mim. Quanto a mim, estou aproveitando muito tudo o que está acontecendo. Vou simplesmente esperar para ver o que vai acontecer. Vou continuar fazendo meu trabalho dentro de campo, e depois veremos como as coisas vão se desenrolar".

Lamine havia explicado que o número de gols, de acordo com os argumentos em que se baseiam os dirigentes do Bayern de Munique para apoiar Harry Kane, não deveria ser um fator decisivo na hora de votar na escolha do vencedor da Bola de Ouro.

A estrela do Barcelona disse, em declarações à rede "Movistar Plus": "Acho que a Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador do mundo, nada mais. E não para um jogador que marcou 80 gols, porque, se você marca 80 gols, você recebe o prêmio de artilheiro do ano. São duas coisas totalmente diferentes, e as pessoas não entendem isso".

E acrescentou: "O melhor jogador do mundo é aquele que você acompanha durante uma partida na condição de comentarista, e se diverte assistindo; você o vê e pensa: este é um jogador claramente diferente de todos os outros".



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