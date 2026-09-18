O internacional inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, comentou sobre sua indicação para concorrer à Bola de Ouro após uma temporada excepcional, abordando também seu confronto anterior contra Lionel Messi na Copa do Mundo e sua relação com o compatriota Jude Bellingham.

Kane falou sobre sua indicação ao prêmio Bola de Ouro, em entrevista concedida ao jornal espanhol "Marca": "É complicado. Nunca gostei de falar muito sobre mim mesmo. A única coisa que posso dizer é que a última temporada foi incrível, tanto no nível pessoal quanto no nível do time. Foi de longe a melhor temporada da minha vida".

E acrescentou: "É verdade que marcar 73 gols, o segundo maior número da história, atrás dos 82 gols de Lionel Messi em 69 partidas na temporada 2011-2012, fala por si só. Sinto muito orgulho disso. Só posso agradecer aos meus companheiros de time e a todos que me ajudaram a conquistar isso".

E prosseguiu: "Mas a Bola de Ouro não está em minhas mãos. Depende das pessoas que votam. Do meu ponto de vista, a última temporada ficou no passado. Agora estou focado na temporada atual e ansioso para ver o que também posso conquistar. Sei que vai se falar muito sobre a Bola de Ouro até outubro, porque é um grande prêmio".

Sobre seu confronto com Lionel Messi na polêmica partida entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Kane disse: "É evidente que aquele dia foi difícil para mim. Foi um momento difícil depois de sermos eliminados daquela forma. Mas tenho um enorme respeito por Messi. Eu o vi crescer como jogador de futebol".

E continuou: "Acho que Messi é simplesmente um jogador incrível, além de uma pessoa maravilhosa, segundo me dizem as pessoas que o conhecem. Só tive contato com ele duas vezes, mas ele me parece uma pessoa muito humilde. Sempre colocou o time à frente de si mesmo, e acho que esse é um dos motivos que fizeram a Argentina alcançar o sucesso que alcançou".

E esclareceu: "Lembro daquele dia que o abracei e desejei boa sorte a ele na final. O título da Copa do Mundo não foi nosso no fim, mas assim é o Mundial: os melhores jogadores se enfrentam no maior palco, e claro que sempre haverá um perdedor".

E completou: "Naquele dia, depois da derrota, tentei manter minha cabeça erguida e demonstrar respeito ao outro time. Acho que isso foi importante, especialmente em relação a Messi, considerando tudo o que ele apresentou ao longo de tantos anos no futebol".

Sobre o bom início de Jude Bellingham nesta temporada, Kane disse: "Eu e Jude tínhamos uma relação muito boa na Copa do Mundo, por causa da forma como jogávamos e trocávamos a bola. Havia uma ótima sintonia com e sem a bola".

E emendou: "Também construímos uma relação muito forte fora de campo, e isso só pode ajudar a seleção. É maravilhoso ver a rapidez com que ele se adaptou a Madri. Conversei um pouco com ele durante a Copa do Mundo sobre José Mourinho, e eu sabia que ele iria gostar de Mourinho".

E concluiu: "E eu sabia que Mourinho iria gostar de Jude, e é evidente que parece que eles já passaram a ter uma boa relação. Jude começou de forma maravilhosa. E, do ponto de vista da Inglaterra, é ótimo ver isso".



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