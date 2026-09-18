Kane escreve a história na Alemanha: 100 gols e um novo recorde

O atacante inglês Harry Kane seguiu escrevendo seu nome com letras douradas na história do Campeonato Alemão, ao marcar seu gol de número 100 na competição durante a partida atualmente em andamento entre seu time, o Bayern de Munique, e o visitante Union Berlin, no estádio Allianz Arena, pela quarta rodada da Bundesliga.

O gigante bávaro encerrou o primeiro tempo em vantagem por 3 a 0; Kane conseguiu ampliar para o segundo gol aos 39 minutos, em uma cobrança de pênalti sofrida por seu companheiro Michael Olise, que o capitão inglês converteu com maestria, chutando com força à direita do goleiro.

Segundo a rede internacional de números e estatísticas "Squawka", Kane se tornou o jogador mais rápido da história do Campeonato Alemão a alcançar os 100 gols, atingindo essa marca extraordinária em apenas 98 partidas, superando todas as lendas da competição ao longo de sua história.

O artilheiro inglês vive uma era dourada excepcional com o Bayern de Munique desde que chegou, no verão de 2023, vindo do Tottenham; ele liderou o time bávaro rumo aos títulos do Campeonato Alemão por duas vezes e da Supercopa da Alemanha por duas vezes, além do título da Copa da Alemanha.

No plano individual, Kane impôs seu domínio absoluto sobre os prêmios; ficou no topo da artilharia do Campeonato Alemão nas últimas três temporadas consecutivas e foi eleito o Jogador da Temporada da Bundesliga em (2024-2025), além de conquistar a Chuteira de Ouro como melhor artilheiro da Europa nas temporadas (2023-2024) e (2025-2026).

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