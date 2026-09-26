Kane e Gordon após a queda diante da Espanha: repetimos o que aconteceu na Copa do Mundo!

Os jogadores da seleção da Inglaterra reconheceram a força da Espanha, após a derrota por 3 a 2 no estádio de Wembley pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa, mas ressaltaram ao mesmo tempo que a diferença entre as duas seleções não foi grande, e que os "Três Leões" desperdiçaram a chance de sair com um resultado diferente.

O capitão da seleção inglesa, Harry Kane, disse: "Já mencionei antes que fizemos uma boa atuação na Copa do Mundo, mas não conseguimos mantê-la durante os noventa minutos. Talvez algo parecido tenha acontecido conosco hoje".

E acrescentou: "Jogamos contra os campeões do mundo e campeões da Europa, e fizemos uma boa atuação. Em outro dia, teríamos vencido com certeza. Temos que aproveitar os pontos positivos, nos recuperar e tentar novamente daqui a alguns dias".

Kane também respondeu a uma pergunta sobre se a decisão anunciada nesta semana no caso do Manchester City, que envolveu 115 acusações relacionadas a irregularidades financeiras, teria desviado a concentração dos jogadores da seleção, dizendo: "Houve alguma discussão sobre esse assunto, mas nós treinamos com a seleção nacional, e isso foi uma grande vantagem para nós; deixamos o futebol dos clubes de lado, e esta semana não foi exceção".

Por sua vez, Anthony Gordon descreveu a derrota da Inglaterra como uma "oportunidade perdida", apontando que os erros diante de uma seleção do tamanho da Espanha são caros.

E disse: "Foi uma partida excelente, e alguns dos ataques foram de alto nível, mas em uma partida como essa, os erros são muito caros. Sempre fica aquela sensação de que foi você quem entregou a vitória, em vez de eles a terem conquistado".

Gordon abordou o pênalti que Kane desperdiçou, considerando que convertê-lo teria colocado a Inglaterra em melhor posição para decidir a partida, e disse: "Isso nos coloca em uma posição excelente. Pênaltis acontecem, e ele raramente os desperdiça, então vamos perdoá-lo".

O ponta afirmou que as duas seleções estão próximas em nível, acrescentando: "Não acho que haja diferença; sinto que estamos em igualdade. Se o pênalti tivesse sido convertido, poderíamos ter vencido".

Ao mesmo tempo, Gordon reconheceu a capacidade da seleção espanhola, dizendo: "Eles são os melhores do mundo por um bom motivo. Quando o placar ficou 3 a 2, dava para ver a capacidade deles de controlar a bola".

Ele também comentou sobre sua substituição durante a partida, dizendo: "Isso sempre me decepciona, mas senti hoje à noite que talvez tenha sido a decisão certa, porque eu estava um pouco cansado".

Por sua vez, o zagueiro Jarell Quansah elogiou a seleção espanhola, e disse: "Eles são os campeões do mundo, o melhor time do mundo, e nós fizemos uma partida forte. Esperamos aproveitar essa experiência e conquistar um resultado positivo em nossa próxima partida contra eles".