Kaká: "Neymar pode ganhar a Bola de Ouro em 2020"

Ele foi último brasileiro a conquistar o prêmio, em 2007

Um dos grandes jogadores de futebol do , Kaká acredita que Neymar tem chances de ganhar a Bola de Ouro ainda este ano.

Em entrevista dada à agência AFP, o ex-meio campista, que ganhou o prêmio em 2007, deu a receita para o craque do repetir seu feito: “O que ele precisa agora é ganhar um título de equipe e ser um dos principais protagonistas dessa conquista”. Para ele, se o PSG for campeão da Liga dos Campeões, Neymar “provavelmente ganharia Bola de Ouro”.

Craque de e , Kaká foi o último brasileiro a conquistar o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, feito que obteve quando jogava pelo clube italiano. Agora, pouco mais de dois anos desde a sua aposentadoria, ele está focado em se tornar diretor ou gerente de algum clube.

Sempre em contato com Leonardo, com quem trabalhou no Milan, Kaká disse que o diretor do PSG lhe dá muitos conselhos sobre como seguir este caminho.

Como jogador, o meia conquistou muitos troféus em equipe, dentre eles a Liga dos Campeões de 2007, pelo Milan.