Juventus x Lazio: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 21/22

A Juventus recebe a Lazio na tarde desta segunda-feira (16), em Turim, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

A Velha Senhora entra em campo tranquila, após se classificar para a Champions League, enquanto os visitantes lutam por uma vaga na Europa League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Juventus conta com os retornos de Locatelli e Pellegrini, recuperados de lesão, além de De Sciglio, que cumpriu suspensão.

A partida marca o último jogo de Dybala com a camisa do clube e diante da torcida da Velha Senhora.

Do outro lado, a Lazio não tem problemas para o duelo desta segunda-feira. Além disso, o time conta com retorno do veterano atacante Pedro, que se recuperou de problema na panturrilha.

Possível escalação da Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala e Moise Kean; Vlahovic.

Possível escalação da Lazio: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

DESFALQUES

JUVENTUS:

McKennie: lesionado.

LAZIO:

FULANO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventus e Lazio será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta segunda-feira.