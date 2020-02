Juventus x Inter adiado; veja os jogos da 26ª rodada da Serie A italiana afetados pelo coronavírus

Partida adiada da Serie A pode significar um mês de maio cheio para os rivais; entenda

Você, que pretendia assistir o clássico entre e no DAZN e ver craques como Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku em ação, acordou com um balde de água fria nesta manhã de sábado (29): cinco jogos da italiana foram adiados por conta do coronavírus Covid-19 e só serão jogados em maio.

A princípio, tais duelos estão marcados para o dia 13 de maio, e seriam jogados entre a 36ª e a 37ª rodada da Serie A italiana. Assim, o confronto, que pode ser determinante na briga pelo título da competição, acontecerá ainda mais perto do fim do Campeonato Italiano. Confira as outras partidas adiadas:

x

x

x

x Brescia

Com três dos times que lutam contra o rebaixamento em ação, a medida tomada pela Serie A pode afetar a briga nas duas partes da tabela.

Para que tenha espaço no calendário italiano a fim de realizar as partidas, a final da Copa da , prevista também para o dia 13 de maio, foi adiada para o dia 20. Ou seja: Juventus e Internazionale, ainda vivos no torneio, podem ter uma maratona de jogos em maio que pode eventualmente decidir dois títulos.

Além disso, caso a Juventus consiga chegar até as semi finais da Liga dos Campeões, tal maratona ganharia ainda mais partidas: o jogo da volta da penúltima fase da competição acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e a final, no dia 30. Assim, a Velha Senhora pode ter um mês de maio inesquecível, para o bem e para o mal.

Além das cinco partidas da 26ª rodada adiadas, outros quatro jogos, da rodada anterior, também ainda não foram jogados. x Sassuolo, Internazionale x , Verona x e x Parma ainda não tem data prevista para acontecerem: isto pode significar mais mudanças no calendário italiano.