Juventus x Chivas de Guadalajara: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (23), pelo amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Chivas de Guadalajara se enfrentam neste sábado (23), em Las Vegas, a partir das 00h (de Brasília), pelo amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Juventus fará seu primeiro jogo de pré-temporada no sábado, quando enfrentará o time mexicano em Las Vegas, nos EUA, antes de encarar o Real Madrid e Barcelona.

Pogba e Di Maria devem aparecer entre os titulares, assim como Leonardo Bonucci e Daniele Rugani são esperados para se juntarem na defesa após as saídas de De Ligt e Chiellini.

Do outro lado, o Guadalajara, que vem de três empates e uma derrota no Campeonato Mexicano, terá o zagueiro Luis Olivas, apesar de seu cartão vermelho na última partida, pois está fora do próximo jogo do compromisso nacional contra o Querétaro.

Prováveis escalações

Possível escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Sandro; Pogba, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Kean.

Possível escalação do Chivas: Jimenez; Briseno, Olivas, Orozco; Torres; Cisneros, Calderon, Beltran, Ponce; J Gonzalez, Brizuela.

Desfalques da partida

Juventus:

sem desfalques confirmados.

Chivas de Guadalajara:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Juventus x Chivas de Guadalajara DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Allegiant Stadium - Las Vegas, EUA HORÁRIO 00h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Fiorentina Coppa Italia 20 de abril de 2022 Juventus 2 x 4 Inter Coppa Italia 11 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Juventus Amistoso 26 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Real Madrid x Juventus Amistoso 30 de julho de 2022 23h (de Brasília)

Guadalajara

JOGO CAMPEONATO DATA Santos Laguna 1 x 1 Guadalajara Campeonato Mexicano 17 de julho de 2022 Guadalajara 0 x 0 León Campeonato Mexicano 21 de julho de 2022

Próximas partidas