Pogba tem oferta da Juventus, mas espera Real Madrid para sair do United

Meio-campista francês deixou as portas abertas para uma possível saída do Manchester United

Paul Pogba pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do . Isso porque existe interesse verdadeiro de pelo menos dois gigantes europeus para tirar o meio-campista campeão do mundo pela de seu atual time, o Manchester United. Trata-se de e . A equipe italiana já prepara uma proposta alta, mas a equipe da capital da é a preferência do jogador.

Recentemente, em entrevista no , Pogba afirmou soltou a seguinte declaração: "Depois dessa temporada e de tudo o que aconteceu, sendo que essa foi a minha melhor campanha, pode ser um bom tempo para eu procurar um novo desafio em outro lugar".

As palavras de Pogba são diretas e não deixam dúvidas de que ele, pelo menos, já cogita deixar a equipe inglesa. Para isso, é possível que o francês busque opções também fora da .

Não há clareza de informações nesse ponto, pois há afirmações de que uma oferta da Juve já foi feita por Pogba, enquanto há quem diga que a proposta está sendo preparada e que deve chegar em breve. De qualquer forma, há concordância de que a 'operação Pogba' não sairia por menos de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 430 milhões).

Embora guarde boas recordações do time italiana, Pogba parece ter como prioridade um sonho para o elenco galáctico do Real Madrid, onde tranquilamente seria um dos 'eixos' da equipe. Além disso, já contaria com a admiração de Zinedine Zidane, que já afirmou ser um grande fã do meio-campista.

Em suma, é justo dizer que o futuro de Pogba se encontra distante do Manchester United e que dificilmente o camisa 6 dará o ar da graça na próxima temporada da Premier League. Cabe aos clubes interessados - Juventus e Real Madrid - duelarem para ver quem consegue convencer o campeão do mundo a fazer parte de seu projeto.