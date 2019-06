Marquinhos entra na mira da Juventus, que torce por De Ligt no PSG

A Juventus sonha em contratar o zagueiro brasileiro que defende as cores do Paris Saint-Germain. Italianos esperam ida de De Ligt ao Parc des Princes

Uma nova a ser entregue imediatamente a Maurizio Sarri para tentar seguir em alta na e vencer na Europa. Este é o plano de verão de Fabio Paratici e seus companheiros. Entre os departamentos renovados, a defesa estará lá com boa certeza. Entre os nomes quentes está o de Marquinhos.

Conforme relatado pelo 'Gazzetta dello Sport', o zagueiro central do , já com passagem pela Série A com a camisa da , já foi seguido por algum tempo pelos bianconeri. Em Paris, Leonardo o levou, retornou à Torre Eiffel depois da experiência no .

A chegada de Matthijs De Ligt, que preferiria ir à capital francesa em relação ao , o que ​​poderia desbloquear a situação. Nesse caso, valeria a pena considerar se Marquinhos seria ou não liberado.

Por outro lado, a situação na ala direita da defesa parece mais linear, onde Cancelo está cada vez mais orientado a voar para Manchester, na costa da cidade. De acordo com o 'Corriere ' o substituto poderia ser Kieran Trippier, lateral-direito do na última .

O pedido do Spurs seria bastante claro: 30 milhões de euros. Não há apenas a Juventus em seu caminho, mas os Bianconeri seriam o destino mais apreciado pelo inglês, que também passou um ano no .

Na jornada europeia do Paratici nas últimas horas, Trippier teria sido um assunto tratado na etapa de Londres, uma cobiçada parada na Juventus nesse período.