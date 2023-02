Juventus x Lazio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Itália

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

A Juventus recebe a Lazio na tarde desta quinta-feira (2), em Turim, a partir das 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Fazendo uma temporada muito abaixo no futebol italiano, ocupando a parte de baixo na tabela do campeonato nacional, a Juventus vira as suas atenções à Copa. A Velha Senhora deve seguir sem Bonucci, enquanto Cuadrado é dúvida. Por outro lado, Pogba e Vlahovic estão de volta. A equipe de Turim passou pelo Monza por 2 a 1 nas oitavas.

Do outro lado, a Lazio está no G-4 da Serie A e chega com todos os jogadores disponíveis para o duelo. Assim, o técnico Maurizio deve mandar a campo sua força total. O time azul eliminou o Bologna no jogo passado.

Escalações:

Escalação do provável Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.

Escalação do provável Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Desfalques

Juventus

Bonucci segue em recuperação física.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium, Turim - ITA