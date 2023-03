Juventus x Freiburg ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9) pelo jogo de ida das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

A Juventus recebe o Freiburg na tarde desta quinta-feira (9), no em Turim, às 17h (de Brasília), pelo duelo de ida das oitavas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A Juventus chega para o duelo após eliminar o Nantes na segunda fase (1 a 1 e 3 a 0). A Velha Senhora, vale lembrar, foi eliminada na fase de grupos da Champions League. A equipe mandante não terá Alex Sandro e Milik disponíveis.

Do outro lado, o Freiburg ficou na liderança do grupo G, com 14 pontos (quatro vitórias e dois empates). O time alemão deve ter o retorno de Gregoritsch, recuperado de uma amigdalite.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Di Maria; Vlahovic.

Freiburg: Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Gregoritsch, Grifo; Holer.

Desfalques

Juventus

Alex Sandro e Arkadiusz Milik estão no departamento médico.

Freiburg

Daniel-Kofi Kyereh está lesionado.

Quando é?