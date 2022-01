Juventus e Arsenal não chegam a acordo, e Arthur fica

Arthur ficará na Juventus nessa janela de transferências. Os italianos negociaram Bentancur com o Tottenham e não acertaram acordo para emprestar o brasileiro ao Arsenal. A Juve queria um empréstimo por 18 meses, enquanto os Gunners prefeririam um acerto até o fim desta temporada, com opção de compra. O Arsenal alinhou as bases com Arthur, mas não houve avanço entre clubes.

A Juventus encerrou negociações com o Arsenal por Arthur no último final de semana. Além de vender Bentancur ao Tottenham, a Juve contratou Zakaria, do Borussia Mönchengladbac. Os anúncios foram feitos nesta segunda-feira.

Arthur fica na Juventus. Arsenal e Juve não chegaram a acordo por empréstimo - italianos queriam 18 meses.

Bentancur saiu para o Tottenham, o que também influenciou. Juve contratou Zakaria.

Brasileiro espera ter mais espaço.

Infos com @romeoagresti e @charles_watts @GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) January 31, 2022

Após a permanência na Juventus, Arthur espera ganhar mais espaço com o técnico Massimiliano Allegri. Ele queria a transferência ao Arsenal para ter mais minutos e voltar a disputar uma vaga na seleção brasileira de Tite no ano da Copa do Mundo no Qatar.

O nome de Arthur foi indicado ao Arsenal pelo dirigente brasileiro Edu Gaspar. O meio-campista da Juventus e o ex-jogador conviveram juntos na seleção brasileira, quando Edu tinha cargo na CBF antes de se transferir ao clube inglês.

Outros clubes se interessaram por Arthur nessa janela de transferências, entre eles o Barcelona do técnico Xavi, mas não houve avanço para transferência com nenhum deles. Desde o início a intenção da Juve e de Allegri era manter o jogador e só liberá-lo caso houvesse uma reposição.